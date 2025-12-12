ABD'nin Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el koymasının ardından ABD-Venezuela arasındaki gerilim giderek tırmandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro’ya Rusya’nın desteğini ilettiği ifade edildi. Putin ve Maduro'nun Kasım ayında yürürlüğe giren stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması uyarınca ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve artan dış baskılar karşısında ulusal çıkarları ve egemenliği korumayı amaçlayan Maduro hükümetinin politikalarına desteğini yineledi" denildi.

Yapılan açıklamaya göre, ticaret-ekonomi, enerji, finans, kültürel-insani yardım ve diğer alanlarda ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına yönelik karşılıklı taahhüt yeniden teyit edildi.

Venezuela ve Rusya, Caracas'ın ABD'nin artan ekonomik ve askeri baskısı altında kalmasıyla birlikte ilişkilerini derinleştiriyor. Bu baskı, Karayipler'e binlerce asker ve bir uçak gemisi saldırı grubunun konuşlandırılmasını da içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun günlerinin "sayılı" olduğunu belirterek defalarca tehditlerde bulundu.

Perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesi, Maduro'nun Mayıs ayında yıllık Zafer Günü kutlamaları için Rusya'ya yaptığı ziyaretten bu yana en yakın doğrudan üst düzey teması temsil ediyor.

Putin ile yaptığı görüşme, önde gelen muhalif figür Maria Corina Machado'nun Norveç'te yeniden kamuoyu önüne çıkıp Maduro hükümetini kaynaklardan mahrum bırakmak için uluslararası destek çağrısında bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Venezuela'da 2024 seçimlerinden bu yana saklanan Machado, Venezuela'dan Norveç'e seyahatinin ABD tarafından kolaylaştırıldığını da doğruladı.

