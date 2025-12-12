Rize'de 60 yaşındaki Servet Tüfekçi, otel odasında ölü bulundu. Tüfekçi'nin kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenirken şahsın, kızının düğün hazırlıkları için kente geldiği öğrenildi.

Önceki gün Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde otele gittiği öğrenilen Servet Tüfekçi (60) odasına yerleşti. Dün gün boyu odadan hiç dışarıya çıkmayan Tüfekçi’nin odasından gelen yoğun su sesini duyan otel çalışanı önce kapıyı çaldı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

İçeriden ses alamayan otel çalışanı hemen önce otel idaresine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler Tüfekçi’nin banyoda yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan ilk müdahalede Tüfekçi’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN GELMİŞ

Rize’nin Derepazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Servet Tüfekçi’nin yakın zamanda düğünü gerçekleşecek kızının hazırlıkları için memleketi Rize’ye geldiği ve bu nedenle otelde konakladığı öğrenildi.

Tüfekçi’nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belli olacak.

Otel odasında ölü bulundu! Kızının düğünü için gelmişti...

