Mahzen Medya CEO'su Tolga Aykut gözaltında
Mahzen Medya CEO'su Tolga Aykut, gözaltına alındı. Aykut, eskiden Habertürk'te yayınlanan 5. Gece programının da yapımcılığını yapıyordu.
Gündem 50 dk önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanıp görevinden alınırken, Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut da gözaltına alındı.
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı ve Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.
- Aynı soruşturma kapsamında, Mahzen Medya sahibi ve eski Habertürk yapımcısı Tolga Aykut gözaltına alındı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliğinden de alınmıştı.
TOLGA AYKUT GÖZALTINDA!
Türkiye gündemi bu haberlerle çalkalanırken dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleşti.
Burak Doğan'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut, gözaltına alındı. Aykut, eskiden Habertürk ekranlarında yayınlanan 5. Gece programının da yapımcılığını yapıyordu.
