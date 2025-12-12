Mahzen Medya CEO'su Tolga Aykut, gözaltına alındı. Aykut, eskiden Habertürk'te yayınlanan 5. Gece programının da yapımcılığını yapıyordu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliğinden de alınmıştı.

TOLGA AYKUT GÖZALTINDA!

Türkiye gündemi bu haberlerle çalkalanırken dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleşti.

Burak Doğan'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut, gözaltına alındı. Aykut, eskiden Habertürk ekranlarında yayınlanan 5. Gece programının da yapımcılığını yapıyordu.

