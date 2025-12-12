Epic Games Store, yılbaşı kampanyaları kapsamında oyuncuların ilgisini çeken bir yapımı kısa süreliğine ücretsiz erişime açtı. Kampanya, sınırlı süre geçerli olacak şekilde duyuruldu. Hogwarts Legacy ne zamana kadar ücretsiz merak edilirken oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

Her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çeken Epic Games Store, yıl sonu yaklaşırken oyunseverleri sevindiren yeni bir kampanya başlattı. Bu kez listede, son yılların en popüler açık dünya rol yapma oyunlarından biri Hogwarts Legacy yer aldı. Ek paketlerle 3 bin 499 TL'ye kadar çıkan oyunun ana sürümü ücretsiz olarak sunuldu.

HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ Mİ?

Epic Games Store tarafından yapılan duyuruya göre Hogwarts Legacy, belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açıldı. Normal satış fiyatı 2.099 TL olan ana oyun, kampanya süresi içinde Epic Games kullanıcıları tarafından ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor.

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayımlanan yapım, Harry Potter evreninde geçen açık dünya RPG türüyle geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Oyun, dünya genelinde 30 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak 2023’ün en çok satan oyunları arasında yer aldı.

HOGWARTS LEGACY NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Epic Games Store’un paylaştığı bilgilere göre Hogwarts Legacy kampanyası 18 Aralık 2025 saat 19.00’a kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra oyun yeniden ücretli olarak satışa sunulacak.

Oyuncuların bu süre dolmadan oyunu kütüphanelerine eklemesi gerekiyor. Kampanya süresi içinde eklenen oyunlar, ücretsiz dönemin sona ermesinin ardından da kalıcı olarak kullanıcı hesaplarında kalmaya devam ediyor.

HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ NEREDEN İNDİRİLİR?

Hogwarts Legacy’yi ücretsiz olarak edinmek isteyen oyuncular, Epic Games Store’un resmi internet sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oyuna ulaşabiliyor. Epic Games hesabı ile giriş yapan kullanıcılar, oyunu tek tıkla 18 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebiliyor.

Oyun, Epic Games Store üzerinden indirildikten sonra çevrimdışı oynanabiliyor. Kampanya kapsamında sunulan sürüm, ana oyunu kapsıyor.

HOGWARTS LEGACY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Epic Games'te yer alan yer alan sistem gereksinimleri şu şekilde:

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek (RAM): 16 GB

Depolama: 85 GB boş alan

DirectX: DX 12

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

Diğer: SSD (tercih edilen), HDD (desteklenir), 1080p, 60 fps, düşük grafik ayarları

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek (RAM): 16 GB

Depolama: 85 GB boş alan

DirectX: DX 12

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

Diğer: SSD, 1080p, 60 fps, yüksek grafik ayarları

