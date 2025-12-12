İskoçya’da Glasgow Queen Street'ten Perth'e giden bir trende sarhoş bir halde yolculuk yapan Thomas Craig, aralarında tartışma çıkması üzerine iki yolcuya alkol şişesiyle saldırdı. Yaralıların ilk müdahalesi Larbert istasyonunda gerçekleşirken Craig de orada suçüstü yakalandı. Olayın ardından tutuklanan adam cinayete teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.

Dehşete düşüren olay, 16 Şubat 2024’te İskoçya’da yaşandı. Glasgow Queen Street'ten Perth'e giden bir trende yolculuk yapan Thomas Craig, sarhoş bir haldeyken iki yolcuyla tartışmaya başladı.

İskoçyada trende sarhoş yolcu dehşeti! İki kişiye cam şişeyle saldırdı, birinin akciğeri parçalandı

YOLCUNUN KAFASINDA ŞİŞE KIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Craig’in bir yolcunun kafasında alkol şişesi kırdığı tespit edildi. Talihsiz adam trenin içinde yaralı halde kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgayı ayırmaya çalışan başka bir yolcu ise önce yumruklandı, ardından onun da göğsüne kırık bir cam parçası saplandı.

Ortalık kan gölüne dönerken, trendeki diğer yolcular panik halinde olayı izledi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yerine dönen saldırgan, kana bulanmış kazağını temiz bir tişörtle değiştirdi.

Yaralıların ilk müdahalesi Larbert istasyonunda gerçekleşirken Craig de orada suçüstü yakalandı.

İskoçyada trende sarhoş yolcu dehşeti! İki kişiye cam şişeyle saldırdı, birinin akciğeri parçalandı

YOLCUNUN ATARDAMARI KOPMUŞ

Yaralılar acil bir şekilde hastaneye kaldırılırken, göğsüne cam saplanan yolcunun akciğerinin büyük hasar gördüğü ve bir atardamarının koptuğu belirtildi.

Kısa sürede çok kan kaybeden adam, yoğun bakıma alındı.

İskoçyada trende sarhoş yolcu dehşeti! İki kişiye cam şişeyle saldırdı, birinin akciğeri parçalandı

“ALÇAKÇA BİR DAVRANIŞ…”

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açıklamalarda bulunan dedektif müfettiş Marc Francey, "Craig, küçük bir anlaşmazlık yüzünden iki adama acımasızca saldırarak gerçekten alçakça bir şekilde davrandı ve trendeki sayısız yolcunun paniğe kapılmasına neden oldu." şeklinde konuştu.

28 Kasım’da çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs suçuyla yargılanan Craig’in 12 Ocak’ta yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası