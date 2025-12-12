Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp'ın yüksek ithalat baskısı ve zayıf piyasa koşulları nedeniyle elektrik çeliği üretimini Avrupa’da geçici olarak durdurma kararı aldı. Almanya ve Fransa'daki tesislerini kapatma kararıyla birlikte 1200 kişinin işi tehlikeye girerken, şirket 2030'a kadar 11 bin kişiyi işten çıkarıp üretim kapasitesini sert şekilde düşürmeye hazırlanıyor.

Şirketin Almanya ve Fransa'daki tesislerini kapatma kararıyla birlikte 1200 kişinin işi tehlikeye girerken, şirket 2030'a kadar 11 bin kişiyi işten çıkarıp üretim kapasitesini sert şekilde düşürmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Isbergues tesisinin ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yalnızca yüzde 50 kapasiteyle faaliyet göstereceği belirtildi.

KÜÇÜLME PROGRAMI YÜRÜTÜLÜYOR

Thyssenkrupp, uzun süredir küçülme programı yürütüyor. Çalışan sayısını yüzde 40 azaltan şirket, şimdi de 1200 kişinin daha işten çıkarılabileceğini duyurdu. Bu gerçekleşirse toplam istihdamdaki daralma yüzde 45’e ulaşmış olacak.

AVRUPA’DAKİ TESİSLER YIL SONUNA KADAR KAPANIYOR

Şirket, Almanya ve Fransa’daki elektrik çeliği tesislerini aralık ayının ortasından yıl sonuna kadar tamamen kapatacağını açıkladı. Fransa’nın Isbergues kentindeki tesis ise ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yarı kapasiteyle çalışacak. Operasyonlar önemli ölçüde yavaşlayacak.

“AVRUPA’DA ÜRETİMİ SÜRDÜRMEK İÇİN KARARLIYIZ”

Eurostat verilerine göre taneleri yönlendirilmiş elektrik çeliği (GOES) ithalatı son üç yılda neredeyse üç kat arttı. Üstelik bu çeliğin türü, AB’nin gümrük vergisi uygulamayı planladığı kategoriler arasında da yer almıyor. Bu durum, Avrupa’daki üreticilerin rekabet gücünü daha da zayıflatıyor.

TKSE Genel Müdürü Marie Jaroni, elektrik çeliğinin enerji altyapısı ve enerji dönüşümü açısından kritik olduğunu hatırlatırken, “Avrupa’da üretimi sürdürmek için kararlıyız” diyor. Jaroni’ye göre asıl mesele, adil rekabeti sağlayacak etkili piyasa koruma önlemlerinin devreye alınması.

AVRUPA’DA ÜRETİCİ SAYISI İKİYE DÜŞTÜ

GOES üretimi artık Avrupa’da yalnızca iki şirket tarafından yapılıyor: Polonyalı Stalprodukt ve Thyssenkrupp. Buna karşılık Çinli Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel Avrupa’ya en çok ihracat yapan üreticiler arasında yer alıyor. Yani kıtadaki rekabet dengesi hızla Asyalı üreticiler lehine kaymış durumda.

