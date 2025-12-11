ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye 'üstün yetenekleri' çekmek amacıyla yeni bir 'Gold Card' (Altın Kart) vize programını resmen başlattı. Bu lüks göçmenlik yolu, yabancı uyrukluların ABD Hazine Bakanlığı'na 1 milyon dolar (yaklaşık 42,6 milyon lira) ödeyerek daimi ikamet hakkı elde etmesini öngörüyor. Beyaz Saray bu programı, bireyler için hızlı bir yol ve şirketler için yüksek vasıflı yabancı çalışanları tutma aracı olarak sunuyor.

GOLD CARD NEDİR? Gold Card, Başkan Trump tarafından başlatılan, vize tabanlı yeni bir göçmenlik programıdır. Green Card'a benzer şekilde ABD'de "yasal daimi ikamet" imkanı sunuyor, ancak geleneksel istihdam veya aile tabanlı yollar yerine finansal bir katkı yoluyla veriliyor. Onaylandıktan sonra kart, standart vatandaşlığa kabul süreciyle ABD vatandaşlığına giden bir yol sunuyor.

GOLD KARTIN MALİYETİ NEDİR? Bireysel Başvuru: Bireyler için fiyat, "ABD hükümeti için bağış olarak tanımlanan" 1 milyon dolar (yaklaşık 42,6 milyon lira) olarak açıklandı. Ayrıca, her başvuru için 15 bin dolar (yaklaşık 640 bin lira) iadesiz işlem ücreti isteniliyor.

Kurumsal Başvuru: Şirketler de çalışanlara sponsor olabilir. 'Trump Kurumsal Gold Card' yolu kapsamında çalışan başına ücret ise 2 milyon dolar(yaklaşık 85 milyon lira).

Fonların Akıbeti: Toplanan tüm fonlar ABD Hazinesi'ne aktarılacak ve yönetime göre ticaret ve kamu maliyesini destekleyecek.

GREEN CARD NEDİR? GOLD CARD İLE ARASINDAKİ TEMEL FARK NEDİR? Green Card ve Gold Card benzer görünse de, iki çok farklı göçmenlik çerçevesine ait ve çok farklı amaçlara hizmet ediyor.

GREEN CARD'IN MALİYETİ NEDİR? Green Card'a başvuru yollarının çoğu, ABD hükümetine büyük meblağlar ödemeyi gerektirmiyor. Oysa Gold Card, bireyler için 1 milyon dolar (yaklaşık 42,6 milyon lira) veya kurumsal sponsorlukla 2 milyon dolar (yaklaşık 85 milyon lira) tek seferlik bir katkı payı etrafında inşa edilmiştir. Green Card, iş kurma, istihdam oluşturma ve aile bağı gibi kriterlere tabi iken, Gold Card'da işveren sponsorluğu veya iş yatırımı şartı aranmıyor. Gold Card için nitelikler yalnızca büyük ödeme kapasitesine dayanıyor.

SÜREÇ VE HEDEF KİTLE ARASINDAKİ FARKLAR Green Card süreci; evrak, kota ve ülke bazlı bekleme listeleri nedeniyle yıllar sürebilir. Gold Card ise, süreç finansal katkıya kaydırıldığı için daha hızlı ilerlemesi amaçlanan, daha hızlı bir alternatif olarak tanıtıldı. Green Card, aileler, işçiler, uluslararası öğrenciler, mülteciler ve uzun vadeli iş faaliyeti planlayan yatırımcılar gibi geniş bir kitleye hitap ederken; Gold Card çok daha dar bir hedef kitleye sahip. Gold Card, yüksek maddi güce sahip bireyleri ve ve değerli çalışan bulmak isteyen tutmak isteyen şirketleri hedefliyor.

GOLD CARD MI? GREEN CARD MI? HANGİSİ DAHA İYİ? Hangi kartın daha uygun olduğu, başvuru sahibinin hedeflerine ve hayat planına bağlı. Daimi yerleşim ve gelecekteki vatandaşlık yolu hedefleniyorsa, Green Card daha uygun bir seçenek olarak görülüyor. Kolay hareketlilik, iş fırsatları ve daimi ikamet yükümlülükleri olmadan uzun süreli kalış hedefleniyorsa, Gold Card daha uygun olabilir.

Hem bireysel hem de kurumsal Gold Card vizeleri için başvurular, ABD hükümet portalı üzerinden açılmış durumda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası