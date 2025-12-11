MasterChef yarışmasıyla ünlenen ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tahsin Küçük, dün gece yaşadığı büyük bir tehlikeyi sevenleriyle paylaştı. Küçük paylaşımında “Büyük bir facianın eşiğinden döndük” ifadeleriyle takipçilerini korkuttu.

2021 sezonundaki yarışmada üçüncülük elde eden, 2023 All Star kadrosunda da yeniden ekranlara dönen Tahsin Küçük, Instagram’da aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak 24 saat boyunca sessiz kalan ünlü ismi takipçileri merak etti. Bu durumun ardındaki nedeni açıklayan Küçük adeta ölümden döndüklerini söyledi.

MasterChef Tahsin ölümle burun buruna geldi: ‘Facianın eşiğinden döndük’

“SOBANIN BACASINDAN YANGIN ÇIKTI”

Küçük, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gece saatlerinde kaldıkları yerde sobanın bacasından çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını belirtti. Yangının kısa sürede fark edilmesi ve sistemlerin sorunsuz çalışması sayesinde olayın büyümeden kontrol altına alındığını aktaran yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm gün sesim çıkmadı, farkındayım. Dün gece büyük bir facianın eşiğinden döndük. Sobanın bacasından yangın çıktı. Çok şükür kaldığımız yerin tüm alt yapısı ve alarm sistemi sorunsuz çalıştığı için erkenden fark edildi ve hemen müdahale edildi. Hiç kimsede zarar yok ama korkusu yetti. Arayan soran herkese teşekkür ederiz.”

DESTEK MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yangının ardından durumun kontrol altına alındığını belirten Tahsin Küçük, sosyal medya üzerinden destek mesajı gönderen tüm takipçilerine teşekkür ederek süreci atlattıklarını ifade etti.

