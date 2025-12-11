Yeşilçam’ın unutulmaz film müziklerine imza atan usta müzisyen Zafer Dilek, 81 yaşında hayatını kaybetti. Türk sineması ve müzik dünyasını yasa boğan vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntüye neden olurken Zafer Dilek'in hayatı, biyografisi ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Türk sinemasının klasikleşen filmlerine damga vuran eserleriyle tanınan Zafer Dilek’ten acı haber geldi. Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu bilinen deneyimli müzisyen, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle Kemal Sunal filmlerine yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Dilek’in vefatı, son iki gündür hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ZAFER DİLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Zafer Dilek, 30 Ağustos 1944’te Adana’da dünyaya geldi. Müzik hayatına genç yaşlarda başlayan Dilek, 1958’de gitar çalmaya yönelerek ilk adımını attı. Lise yıllarında “Mavi Gölgeler” adlı grupla sahne almaya başladı ve kısa sürede müzikal yeteneğiyle dikkat çekti. Yükseköğrenimi için İstanbul’a taşınan sanatçı, burada dönemin önemli isimleriyle çalışma fırsatı buldu. Okan Dinçer & Kontrastlar grubuyla yaptığı çalışmalar, onun profesyonel müzik yolculuğunun temel taşlarını oluşturdu.

1970’li yıllardan itibaren aranjörlük, bestecilik ve stüdyo müzisyenliği alanında öne çıkan Dilek, Türk sanat müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla harmanlayan albümleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek gibi birçok sanatçıya aranjörlük yaparak müzik dünyasında önemli bir yere sahip oldu. “Çiçekler Ekiliyor”, “Tokat Sarması”, “Yekte”, “Dilo Dilo Yaylalar” gibi eserleri Yeşilçam filmlerinde sıklıkla kullanıldı. Bu parçalar özellikle Kemal Sunal’ın Tokatçı gibi filmlerinde hafızalara kazınan sahnelere eşlik etti.

ZAFER DİLEK NEDEN ÖLDÜ?

Usta müzisyenin vefat haberi ses sanatçısı Onur Akay tarafından duyuruldu. Akay’ın açıklamasına göre Zafer Dilek, yaklaşık 5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu. Son 10 gün içerisinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

