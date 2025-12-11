Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Tokatçı filminin müziklerine imza atan usta müzisyen Zafer Dilek, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam döneminin kült filmlerinde sıkça kullanılan şarkılarıyla hafızalara kazınan Dilek’in vefatı, müzik ve sinema camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Türk müziğine önemli katkılar sunan Zafer Dilek, özellikle Yeşilçam filmlerinde yer alan unutulmaz melodileriyle tanınıyordu. Albümlerinde yer alan birçok eseri, sinema filmlerinde fon müziği olarak kullanılmış, bu müzikler dönemin filmlerine damgasını vurmuştu.

YEŞİLCAM’IN EFSANE MÜZİSYENİYDİ

Kemal Sunal ve Şevket Altuğ’un başrollerini paylaştığı, Yeşilçam’ın klasikleşen yapımlarından Tokatçı filmine yaptığı “Çiçekler Ekiliyor” ve “Tokat Sarması” adlı besteler ise Dilek’in en bilinen eserleri arasında yer alıyordu.

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

“YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU”

81 yaşında hayata veda eden usta müzisyen ile ilgili acı haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Sunal’ın efsane filmlerinin müziklerini yapan Yeşilçam müziklerinin ustası değerli müzisyen Zafer Dilek’i kaybettik. 5 yıldır İBB’ye bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu. 10 gün önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 81 yaşındaki Zafer Dilek, çeşitli rahatsızlıklar nedeni ile yoğun bakımda tedavi görüyordu. Değerli müzisyenin albümlerinde yer alan şarkıları, Yeşilçam filmlerinde film müziği olarak sıklıkla kullanılmıştı. Ağladım mı Güldüm mü’ isimli ünlü şarkısı ise unutulmazlar arasında. Mekânı cennet olsun inşallah”

