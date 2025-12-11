HABER MERKEZİ
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Tokatçı filminin müziklerine imza atan usta müzisyen Zafer Dilek, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam döneminin kült filmlerinde sıkça kullanılan şarkılarıyla hafızalara kazınan Dilek’in vefatı, müzik ve sinema camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Türk müziğine önemli katkılar sunan Zafer Dilek, özellikle Yeşilçam filmlerinde yer alan unutulmaz melodileriyle tanınıyordu. Albümlerinde yer alan birçok eseri, sinema filmlerinde fon müziği olarak kullanılmış, bu müzikler dönemin filmlerine damgasını vurmuştu.
YEŞİLCAM’IN EFSANE MÜZİSYENİYDİ
Kemal Sunal ve Şevket Altuğ’un başrollerini paylaştığı, Yeşilçam’ın klasikleşen yapımlarından Tokatçı filmine yaptığı “Çiçekler Ekiliyor” ve “Tokat Sarması” adlı besteler ise Dilek’in en bilinen eserleri arasında yer alıyordu.
“YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU”
81 yaşında hayata veda eden usta müzisyen ile ilgili acı haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.
Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
