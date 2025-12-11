11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
11 Aralık 2025 Perşembe günü yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanallarda ekrana gelecek yapımlar paylaşıldı.
Perşembe akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler Tv yayın akışını kontrol ediyor. Bu akşam birbirinden heyecanlı yapımlar ekrana gelecek. Özellikle popüler dizilerin yeni bölümleri izleyicilerine keyifli saatler yaşatacak.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de maç ön, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show'da Veliaht, Star'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 , TV8'de MasterChef ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.
11 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 - Maç Önü
20.45 - Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
23.00 - Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
01:00 - Teşkilat
03:40 - Seksenler
04:30 - Lingo Türkiye
11 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Güller ve Günahlar
23:15 - Uzak Şehir
02:00 - Siyah Beyaz Aşk
04:00 - Üç Kız Kardeş
11 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Kuruluş Orhan
04:00 - Kardeşlerim
11 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 - Veliaht
00:15 - Rüya Gibi
02:30 - Kızılcık Şerbeti
11 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
11 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
11 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 - Kıskanmak
02:45 - Ben Leman
05:00 - Kefaret
06:00 - Karagül