11 Aralık 2025 Perşembe günü yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanallarda ekrana gelecek yapımlar paylaşıldı.

Perşembe akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler Tv yayın akışını kontrol ediyor. Bu akşam birbirinden heyecanlı yapımlar ekrana gelecek. Özellikle popüler dizilerin yeni bölümleri izleyicilerine keyifli saatler yaşatacak.

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de maç ön, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show'da Veliaht, Star'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 , TV8'de MasterChef ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 - Maç Önü

20.45 - Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

23.00 - Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

01:00 - Teşkilat

03:40 - Seksenler

04:30 - Lingo Türkiye

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Güller ve Günahlar

23:15 - Uzak Şehir

02:00 - Siyah Beyaz Aşk

04:00 - Üç Kız Kardeş

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Kuruluş Orhan

04:00 - Kardeşlerim

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 - Veliaht

00:15 - Rüya Gibi

02:30 - Kızılcık Şerbeti

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

11 Aralık 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

11 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

00:00 - Kıskanmak

02:45 - Ben Leman

05:00 - Kefaret

06:00 - Karagül

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

Haberle İlgili Daha Fazlası