Türkiye Gazetesi
İmralı heyeti, Bahçeli'yi ziyaret edecek
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.
MHP, sürece dair 120 sayfalık raporunu Meclis'e sunarken AK Parti'nin de raporunu bugün-yarın sunması bekleniyor.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
MHP'den 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu! Teslim olan örgüt üyesi ceza alacak mı?
GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ
Öte yandan DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR