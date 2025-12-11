MHP, Terörsüz Türkiye sürecine dair 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP'li Feti Yıldız, "Suça karışmamış olanlar teslim olursa ceza almayacak. Hukuki adımlarsa örgütün dağıtılmasına bağlı" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir gün daha yaşanıyor.

AK Parti'nin ardından MHP de Meclis Başkanlığına süreçle ilgili 120 sayfalık raporunu sundu.

AK PARTİ DE RAPORUNU SUNMUŞTU

AK Parti de geçtiğimiz hafta raporunu sunmuştu. Detayları aktaran AK Partili Mustafa Şen, “Kamu düzenini korumamız ve bu süreçte de bir risk yönetimi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zira her gün bu işi sabote etmeye çalışan pek çok kişi ve kurumu, maalesef bazılarının siyasi olması da söz konusu, bunları da görüyoruz. Dolayısıyla, risk yönetimini de yapmak ve kamu düzeninin korunması gerektiğini söylüyoruz. Örgüt üyeliği bir suç. Örgüt kendini feshettiyse suç ortadan kalkar. Yardım ve yataklık yapmıştır, örgüt üyesi değildir, çok açıktır ki örgüt kendini feshettiyse yardım ve yataklıktan suçlamak da düşer. Ama bunlar örgütün kendini feshettiğinin tescili yapıldıktan sonra olur” demişti.

