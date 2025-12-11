Kuruluş Orhan dizisine yeni karakterler geliyor. Son olarak Asporça Hatun rolünü Alina Boz'un üstlendiği öğrenildi. Tarihi kaynaklarda önemli bir yere sahip olan Asporça Hatun’u kim olduğu, Alina Boz'un oynadığı diziler ve kariyeri gündeme geldi.

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan dizisi, bu sezon kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Asporça Hatun’un hikayesinin dizide geniş yer bulacağı belirtilirken rol için uzun süredir görüşme yapılan başarılı oyuncu Alina Boz’un projeye dahil olduğu öğrenildi.

KURULUŞ ORHAN ASPORÇA HATUN KİM?

Asporça Hatun, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde kritik bir yere sahip olan, Bizans imparatoru II. Andronikos Paleologos’un kızı olarak bilinen bir Bizans prensesidir. Prenses Asporsha adıyla anılan Asporça Hatun, Osmanlı akınlarını durdurmak amacıyla Bizans tarafından siyasi bir evlilikle Orhan Gazi’ye gelin gönderildi. Evliliğin ardından İslamiyeti kabul eden Asporça Hatun, halk arasında yardımseverliğiyle tanınırken çeşitli vakıflar kurarak sosyal hayata büyük katkılar sağladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Asporça Hatun karakterini Alina Boz canlandıracak.

ALİNA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Moskova yakınlarında doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Boz, çocukluk dönemini Rusya’da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte yedi yaşında Türkiye’ye yerleşti. Türkçe öğrenme sürecini kısa sürede tamamlayan oyuncu, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü. Lise eğitiminin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitirerek profesyonel oyunculuk eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyeri ilkokul döneminde yazıldığı Barış Manço Kültür Merkezi’nde başladı. Dergi çekimlerinde ve reklam filmlerinde yer almasının ardından televizyon dünyasına adım atan Boz, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hem sinema hem televizyon projelerinde yer alan oyuncu, genç yaşına rağmen sektörün en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

ALİNA BOZ OYNADIĞI DİZİLER

Cesur Hemşire - 2013

Paramparça - 2014–2017

Sevda’nın Bahçesi - 2017

Vatanım Sensin - 2017

Elimi Bırakma - 2018–2019

Aşk 101 - 2020-2021 (İnternet Dizisi)

Maraşlı - 2021

Bir Peri Masalı - 2022

Bir Zamanlar İstanbul - 2025

Sinema:

Kaçma Birader - 2016

Bölük - 2017

Babamın Öldüğü Gün - 2022

Bandırma Füze Kulübü - 2022

