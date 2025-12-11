ASKİ su kesintisi 11 Aralık duyurusu paylaşıldı! Ankara’nın birçok noktasında 11 Aralık Perşembe günü farklı içme suyu hattı arızaları nedeniyle planlı ve plansız kesintiler yaşanıyor. Ankara su kesintisi Etimesgut, Mamak, Çankaya ve Polatlı ilçelerinde devam ediyor.

Ankara su kesintisi 11 Aralık günü birçok ilçede etkisini sürdürüyor. ASKİ’nin duyurduğu bilgilere göre Etimesgut, Mamak, Çankaya, Polatlı, Gölbaşı ve Keçiören’in bazı bölgelerinde içme suyu hattında yaşanan sorunlar nedeniyle akış durduruldu. ASKİ su kesintisi 11 Aralık duyurusu ise resmi web sitesi üzerinde yapıldı.

Mamak’ta, Etimesgut’ta Turkuaz Mahallesi ve Saray bölgesindeki arızaların 17.00'ye kadar giderilmesi hedefleniyor. Çankaya’da Hilal, Yıldızevler, Sancak, İlkbahar ve Birlik mahallelerinde suyun 16.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Polatlı’da ise Cumhuriyet, Zafer, Yeni Mahalle ve Şehitlik bölgesindeki çalışmaların 19.00’da bitmesi öngörülüyor.



ASKİ SU KESİNTİSİ 11 ARALIK

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 08:05:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 17:05:00

Detay: Etimesgut bölgesinde bulunan t 55 deposunda meydana gelen arızadan dolayı saray mahallesinin belli bölgelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi saraykent sanayi sitesine bağlı cadde ve sokaklar



GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 18:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi Konya Yolu üzerinde Ø400 lük Düktil içme suyu hattı branşman bağlantısı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:19:00 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Oğulbey, Yağlıpınar,Ahiboz ve Karagedik Mahalleleri.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 10:15:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 14:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde üzerinde Ø110 luk pe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:15:00 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Taşpınar Mahallesi bir kısmı.



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 11:05:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet mh üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: : Cumhuriyet zafer mh yeni mahalle bir kısmı

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 11:25:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 15:30:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ Pınarbaşı mahallesi ayrık sokak içi no 31 500'lük zon boruda meydana gelen arızadan dolayı n 5 hattının vanası kapatılmıştır çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz

Etkilenen Yerler: İincirli 19 mayıs kuşçağız pınarbaşı mahalleleri



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Turkuaz mahallesi Golf Kent yolu üzerindeki içme suyu şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 11:30 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz mahallesinin bir kısmı ile Dünya birlik sitesi.



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi şehitlik mh uğur mumcu caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: : Cumhuriyet ŞEHİTLİK BİR KISMI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 12:50:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi, Hilal,Yıldızevler,Sancak,İlkbahar,Birlik mahallelerine, 400'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,11.12.2025 saat-12:40 ile 11.12.2025 saat- 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hilal mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Sancak mahallesi, İlkbahar mahallesi, Birlik mahallesi



MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 13:20:00

Tamir Tarihi: 11.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Mamak İlçesi, Ekin mahallesi 1600 sokak içinde, 200 lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,11.12.2025 saat-13:20 ile 11.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen Mahalleler: Ekin . Başak.Bostancık mahallelerin üst kotları

