11 Aralık'ta bu bölgelere dikkat! Kocaeli 'de geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak
Kocaeli'de 11 Aralık Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. SEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında Kandıra, Derince, Başiskele ve Gölcük'te yüzlerce sokakta elektrikler olmayacak.
11 Aralık 2025 Kocaeli'de elektrikler kesilecek. Kandıra, Derince, Başiskele ve Gölcük'te yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacak.
KANDIRA'DA ELEKTRİKLER 7 SAAT OLMAYACAK
Kocaeli'de en kapsamlı elektrik kesintisi Kandıra ilçesinde gerçekleşecek. Ağaçlı, Akçakese, Deliveli, Elmacık, Şahinler, Sarışeyh, Üğümcü ve anlarca mahallelerinde elektrikler 09.00-16.00 saatleri arasında kesilecektir.
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde elektriklerin 7 saat boyunca verilmeyeceği SEDAŞ tarafından açıklandı.
DERİNCE ÇAVUŞLU BÖLGESİ 17.00'YE KADAR ELEKTRİKSİZ KALACAK
Derince'nin Çavuşlu ve Ishakçılar bölgelerinde elektrikler 09.00'da kesilecek ve 17.00'a kadar verilmeyecektir.
Bazı noktalardaki trafolarda bakım yapılacağı için elektriklerin kesileceği belirtildi.
BAŞİSKELE SERDAR MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN GÜN BOYU ETKİLENECEK
Başiskele'nin Serdar Mahallesi ve çevresi elektrik kesintisinden gün boyu etkilenecektir. Akdaş başta olmak üzere Alparslar, Molla Hüsrev, İbrahim Hakkı Caddesi ve birçok sayıda sokakta elektrik 09.00-17.00 arasında verilemeyecektir.
GÖLCÜK'TE ELEKTİKLER İKİ AŞAMALI KESİLECEK
Donanma, Topçular, Yunus Emre mahallesi ve çevresinde elektrikler 09.00-11.00 arasında kesilecektir. Ardından bakım ve hat çalışmaları nedeniyle Düzağaç ve Topçular bölgesinin bazı sokaklarında elektrikler 11.00 'den başlayıp 13.00'e kadar verilmeyecektir.
11 ARALIK KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
|İl
|İlçe
|Mahalleler
|Sokak / Mevkiler
|Başlangıç
|Bitiş
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, AKÇAKESE, DELIVELI, ELMACIK, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE
|AKÇAKESE CUMHURIYET, ATATÜRK., CUMHURİYET CD., ÇINARCIK MEVKİİ, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKİİ (ve Küme Evler), DÖLEKLER MEVKİİ (ve Küme Evler), ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ, GAZİ SK., GÖGÜSLER / GÖGÜŞLER MEVKİİ, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARACALAR MEVKİİ (ve Küme Evler), KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ, KOCAKAYMAS KARANFİL, MESUT SK., ÖMERLİ MEVKİİ, SARIOĞLU MEVKİİ, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TAMER SK., TEKKELİ MEVKİİ, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK., TONGURLU MEVKİİ (ve Küme Evler), ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYİSLER MEVKİİ (ve Küme Evler), YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|09:00
|16:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAKESE, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, DELİVELİ, ELMACIK, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TOPLUCA, ÜĞÜMCE
|AĞVA-ŞİLE YOLU CD., AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK., AYDINLIK MEVKİİ (ve Küme Evler), BESTİLLER MEVKİİ (ve Küme Evler), BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BİTİKLER MEVKİİ (ve Küme Evler), BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ (ve Küme Evler), ÇEŞME SK., ÇİFTLİK MEVKİİ, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ (ve Küme Evler), ESKİ KANDIRA (ve CD.), GAZİ SK., GIRGIRLAR MEVKİİ (ve Küme Evler), HÜRRİYET CD., İZMİT KANDIRA YOLU, KANLAR MEVKİİ (ve Küme Evler), KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYIPLAR YOLU SK., KEMERLER MEVKİİ (ve Küme Evler), KIZAK CD., KOCAKAYMAS ATATÜRK / BEREN, KÖSELER MEVKİİ (ve Küme Evler), KUYULAR SK., KUZULUK SK., KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ (ve Küme Evler), NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ (ve Küme Evler), NURCAN SK., ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKİİ (ve Küme Evler), SABANLAR MEVKİİ (ve Küme Evler), SARISEYH MERKEZ MEVKİİ, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ, TASLAKLAR MEVKİİ (ve Küme Evler), TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TOKMAKLI MEVKİİ (ve Küme Evler), TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ (ve Küme Evler), UMUT SK., ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ (ve Küme Evler), YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENİ VADİ MEVKİİ, YUNUS EMRE CD.
|09:00
|16:00
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUŞLU
|ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ (ve Alikahyalar & Küme Evler)
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERDAR
|AKDAŞ SK., ALPARSLAN SK., ARDINÇ SK., BUĞDAY SK., DESEN SK., EMIRSULTAN, HALİL ÇAVUŞ SK., İBRAHİM HAKKI CD., MOLLA HÜSREV CD., ÖZLEM SK., PASİNLER CD., SERLİ SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVARI, ULUĞBEY CD., ZEMBİLOĞLU
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA
|271. SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD.
|09:00
|11:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR, YUNUS EMRE
|858., 862. SK., ADNAN KAHVECİ, ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK., ÖRCÜN YOLU (ve CD.), SARAYLI CD.
|09:00
|11:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA
|269. SK.
|09:00
|11:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA
|225. SK., 226. SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD.
|09:00
|11:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, YUNUS EMRE
|17 AĞUSTOS BULVARI, 825–834 arası SK., DAVUT PAŞA CD.
|11:00
|13:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR
|3056–3086 arası SK., D130 Karayolu, İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SARAYBOSNA CD., SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YOSUN
|11:00
|13:00