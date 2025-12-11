MasterChef All Star Altın Kupa’da 10 Aralık 2025 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve belirlenen üçüncü eleme adayı merak konusu oldu. Yeni formatıyla daha da heyecanlı bir hale gelen yarışmada takımlar ve yarışmacılar hakkında kritik puanlamalar yapıldı.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef All Star Altın Kupa’da 10 Aralık Çarşamba akşamı hem takım hem bireysel dokunulmazlık mücadeleleri nefes kesti. Şeflerin verdiği özel temalarla yarışmacılar performanslarını ortaya koyarken gecenin sonunda haftanın üçüncü eleme adayı da belli oldu.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Aralık bölümünde üçüncü eleme adayı bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belirlendi. Bu hafta eleme potasında halihazırda Erim ve Semih bulunuyordu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Erim, potaya göndereceği ismi açıkladı ve böylece Barış haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Böylece Altın Kupa’da bu haftanın eleme potası Erim, Semih ve Barış şeklinde tamamlandı.

10 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şeflerin bu bölüm için belirlediği tema ekmek arası lezzetler oldu. Kırmızı ve mavi takım, verilen süre içinde en iyi ve teknik açıdan doğru tabakları hazırlamak için mücadele etti. Değerlendirme sonunda oy birliğiyle kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Sergen’in kaptanlığındaki kırmızı takım, haftayı 3-0 önde tamamlayarak büyük bir avantaj yakaladı. Kırmızı takımın art arda gelen galibiyetleri, yarışmacıların motivasyonunu da gözle görülür şekilde artırdı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık için siyah önlükleriyle mutfağa döndü. Şefler yarışmacılardan domates ve Ezine peyniri ana malzemeleriyle bir tabak hazırlamalarını istedi.

Süre sonunda yapılan değerlendirmede en iyi tabağı çıkaran isim Erim oldu.

