Fransa'da başkent Paris'te, Ekim ayında Louvre Müzesi'nden taç mücevherlerini çalan hırsızların, Paris müzesindeki önlenebilir güvenlik zafiyetleri nedeniyle polisten sadece 30 saniye farkla kaçtığı, hazırlanan çarpıcı bir soruşturma raporuyla ortaya çıktı.

SADECE BİR GÜVENLİK KAMERASI ÇALIŞIYORDU Fransa Kültür Bakanlığı tarafından utanç verici gündüz soygununun ardından sipariş edilen soruşturma, pazar sabahı 19 Ekim'de hırsızların girdiği bölgenin yakınındaki iki güvenlik kamerasından yalnızca birinin çalıştığını gözler önüne serdi.

POLİS YANLIŞ YERE GİTTİ Fransız Senatosu'nun kültür komisyonunda detayları açıklanan rapora göre, güvenlik kontrol odasındaki görevlilerin görüntüleri gerçek zamanlı takip edebilecek yeterli ekranı yoktu ve koordinasyon eksikliği nedeniyle alarm verildiğinde polis başlangıçta yanlış yere yönlendirildi.

Komisyon Başkanı Laurent Lafon, bugünkü duruşmanın açılışında, "Bu, müzenin ve denetleyici otoritesinin güvenlik sorunlarını ele almadaki genel başarısızlığını gösteriyor" dedi.

En şaşırtıcı detaylardan biri, hırsızların polis ve özel güvenlik görevlilerinin olay yerine varmasından önce sadece 30 saniyelik bir kaçış aralığına sahip olmasıydı.

"30 SANİYE FARKLA SOYGUN ÖNLENEBİLİRDİ" Soruşturma başkanı Noël Corbin, senatörlere yaptığı açıklamada, "30 saniye farkla, Securitas [özel güvenlik] görevlileri veya bir arabadaki polis memurları hırsızların kaçmasını engelleyebilirdi" dedi.

88 MİLYON EURO KURTARILABİLİRDİ Corbin, modern bir CCTV sistemi, daha dayanıklı cam veya daha iyi bir iç koordinasyon gibi önlemlerin, tahmini değeri 88 milyon euro (yaklaşık 4,4 milyar lira) olan ve hala bulunamayan mücevherlerin kaybını önleyebileceğini söyledi.

ÖNCEKİ GÜVENLİK AÇIKLARI GÖZ ARDI EDİLMİŞ Raporda, son on yılda Louvre yönetimince görülen birçok çalışmada büyük güvenlik açıkları vurgulanmıştı. Bunlardan biri olan, kuyumculuk şirketi Van Cleef & Arpels uzmanlarının 2019'da yaptığı denetimde, hırsızların hedef aldığı nehir kenarındaki balkonun zayıf bir nokta olduğu ve uzatılabilir bir merdivenle kolayca ulaşılabileceği belirtilmişti ve soygun tam da bu şekilde gerçekleşti.

Corbin, Louvre Müdürü Laurence des Cars'ın, selefi Jean-Luc Martinez tarafından sipariş edilen bu denetimden haberdar olmadığını doğruladı. Corbin, "Tavsiyeler uygulanmadı ve bunlar bu soygunu önlememizi sağlayabilirdi" dedi ve iki hükümet tarafından atanan yönetici arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çekti.

YÖNETİM ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR Bu ifşaatlar, 2021 yılında Emmanuel Macron tarafından atanan ve bu görevdeki ilk kadın olan Des Cars üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin neden bu kadar kötü korunduğuna dair sorular soygunun ardından artmıştı.

Fransa'nın alt meclisi kendi soruşturmasını yürütürken, Des Cars ve Martinez'in önümüzdeki hafta senatörler tarafından sorgulanması planlanıyor. Geçen ay, Fransa devlet denetçisi, güvenlik iyileştirmelerinin "son derece yetersiz bir hızda" yapıldığını ve müzenin kendini korumak yerine "yüksek profilli ve çekici operasyonlara" öncelik verdiğini söylemişti.

"HAYRET VERİCİ!" Soruşturmaya katılan üst düzey bir polis memuru ve Kültür Bakanlığı güvenlik danışmanı Guy Tubiana, senatörlere müzede keşfettikleri karşısında "hayrete düştüğünü" söyledi. Tubiana, "Felakete yol açan bir dizi arıza vardı, ancak Louvre'da bu kadar çok arıza olabileceğini hiç düşünmezdim," dedi.

PERSONEL GREVE GİDECEK Diğer taraftan, Louvre personelinin, müzedeki yetersiz personel ve aşırı ziyaretçi kalabalığına karşı yönetimin harekete geçmesini talep etmek için Pazartesi günü greve gitmesi bekleniyor. Müze geçen yıl 8,7 milyon kişiyi ağırlamıştı. Hafta sonunda müze, Kasım ayı sonlarında Mısır departmanında meydana gelen bir su sızıntısının 300 ile 400 dergi, kitap ve belgeye zarar verdiğini de açıklamıştı.

