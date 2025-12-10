Ağaç dibinde bulunan sıradan bir kargo poşetinin içinden çıkan '60 bin dolar', poşeti bulan market çalışanını şaşkına çevirdi. Polis, gizemli paranın sahibini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesinde bir markette görevli olarak çalışan İ.A., sabah temizlik yaptığı sırada marketin önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşeti olduğunu fark etti.

Poşeti çöpe atmak için alan İ.A. içinin dolu olduğunu anlayınca durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, içerisinde deste deste dolar olduğunu görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne teslim etti.

Temizlik yaparken servet buldu! Gizemli 60 bin doların sahibi aranıyor

60 BİN DOLAR TUTANAĞA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar (yaklaşık 2.556.510,00 TL) olduğu tutanakla kayıt altına alındı.

Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

