İstanbul dahil birçok bölgede sıcaklıklar yeni haftayla birlikte belirgin şekilde düşerken yağışlar geniş bir alanda etkili olacak. Doğu Anadolu’da başlayan kar, pazartesiden itibaren İç Anadolu’ya ilerleyerek birçok ilde sulu kar ve kar yağışına dönüşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek ancak yeni haftayla birlikte belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da günlerdir 14-15 derece civarında ölçülen sıcaklıklar, önümüzdeki hafta 10 derecelere kadar inecek. Özellikle İstanbul ve Karadeniz’in kuzey kesimlerinde yerel yağışlar etkisini artırırken, Doğu Anadolu’da başlayan kar yağışları hafta başından itibaren İç Anadolu’ya doğru ilerleyecek.

İstanbul’a kış geliyor: Sıcaklıklar düşecek, kar yaklaşıyor

11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe günü batı bölgeler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde yerel yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da sıcaklık en yüksek 14 dereceye ulaşırken; İzmir 17, Ankara 10, Diyarbakır 11 ve Antalya 22 dereceyi görecek. Bayburt, Bitlis, Hakkari geneli ile Gümüşhane, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürecek.

12 ARALIK CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cuma günü Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar devam edecek. Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum ve Bayburt’ta kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane, Erzincan, Bingöl ve Iğdır’da ise sulu kar etkili olacak; yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. İstanbul’da sıcaklık 13 dereceye düşerken Ankara’da 8, İzmir’de 17, Antalya’da 20 ve Diyarbakır’da 11 derece ölçülecek.

13 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi günü Marmara’nın güneyi ile Karadeniz’de yerel yağış etkisini sürdürecek. Kar yağışı özellikle Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt’ta görülecek; Van ve Hakkari’de ise sulu kar geçişleri bekleniyor. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 17, Diyarbakır 13 ve Antalya 22 derece olacak.

14 ARALIK PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pazar günü Türkiye genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz’de aralıklı şekilde görülecek. Hava sıcaklıklarında ise 2-3 derecelik bir düşüş bekleniyor. İstanbul’da en yüksek sıcaklık 12 derece olurken, Ankara’da 8, İzmir’de 16, Antalya’da 20 ve Diyarbakır’da 13 derece ölçülecek.

15 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haftanın ilk gününde yağışlar yeniden geniş bir alanda etkili olmaya başlıyor. Özellikle İstanbul, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu’da yağmur görülecek. İç Anadolu’da kar yağışı etkisini artıracak. Sivas ve Yozgat’ta kar yağışının kuvvetlenmesi beklenirken; Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Karabük, Bolu, Afyonkarahisar ve Kütahya’da sulu kar etkili olacak. Bu illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı zaman zaman yoğunlaşacak.

