Türkiye Gazetesi
Kenan Yıldız'a bir ödül daha! İtalyanları kendine hayran bıraktı
Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi oldu.
Kariyerini Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
PSG'de korku dolu anlar: Uçak yan yattı, yürekler ağza geldi
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR
Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.
20 yaşındaki futbolcu, İtalya'daki performansıyla geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Mohamed Salah sürprizini duyurdular: Transfer için tarih verildi
BU SEZON 11 GOL KATKISI YAPTI
Torino ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol atıp 5 de asistlik katkı sağladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR