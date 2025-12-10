Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi oldu.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.

20 yaşındaki futbolcu, İtalya'daki performansıyla geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.

BU SEZON 11 GOL KATKISI YAPTI

Torino ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol atıp 5 de asistlik katkı sağladı.

