Her yıl 12 Aralık'ta Azerbaycan'da Haydar Aliyev'i Anma Günü olarak yad edilirken büyük liderin bıraktığı miras, ülkenin modernleşme sürecinin temelini oluşturuyor. Yeni Azerbaycan Partisi Üyesi Doç. Dr. Afet Hasanova, Aliyev’in stratejik vizyonunun bugün de sağlık ve devlet yönetiminde yol gösterici olduğunu belirtti.

Yeni Azerbaycan Partisi Üyesi, Tıp Felsefe Doktoru Doç. Dr. Afet Hasanova, 12 Aralık Büyük Lider Haydar Aliyev’i Anma Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, Haydar Aliyev’in yalnızca Azerbaycan’ın modern devlet yapısının değil, aynı zamanda ulusal kalkınma modelinin de mimarı olduğunu vurguladı. Hasanova, açıklamasında Haydar Aliyev’in mirasının bugün de devlet politikalarına yön veren stratejik bir rehber olduğunu belirtti.

İşte Hasanova’nın açıklamasının tamamı:

"HAYDAR ALİYEV'İN SİYASİ MİRASI VE ULUSAL KALKINMA MODELİ"

"Her yıl 12 Aralık - Büyük Lider Haydar Aliyev'i Anma Günü'nde, Azerbaycan halkı yalnızca büyük devlet adamını değil, aynı zamanda modern Azerbaycan fikrinin de oluşturucusunu derin bir saygıyla anmaktadır. Bu doğaldır. Çünkü Haydar Aliyev, faaliyetleri belirli bir dönemle sınırlı olmayan tarihi bir olgudur. Ulusal devletin yeniden tesisi, ülkenin siyasi istikrarının sağlanması, ekonomik reformların uygulanması ve Azerbaycan'ın uluslararası arenada etkili bir konuma getirilmesi gibi geniş ve çeşitli alanlardaki eşsiz hizmetleriyle tarihe kazınmıştır.

Doç. Dr. Hasanova: Haydar Aliyevin siyasi mirası ve ulusal kalkınma modeli

Haydar Aliyev'in siyasi mirası yalnızca bir yönetim deneyimi değil, aynı zamanda bir ulusal kalkınma modelidir. Bu modelin temelleri - güçlü devlet yapısı, ulusal çıkarlara bağlılık, uzun vadeli stratejik vizyon ve insan faktörüne özel önem - bugün Azerbaycan'ı bölgenin lider devleti yapan değerlerin temelini oluşturmaktadır. Halkına sonsuz bir sevgiyle hizmet eden bu büyük şahsiyet, insan refahını her zaman devlet politikasının önceliği olarak seçmiştir. "Halkın sağlığı, devletin en büyük zenginliğidir" sözünü defalarca vurgulamıştır.

Bu prensip, Haydar Aliyev'in sağlık politikasının ana hatlarını oluşturmuştur. Haydar Aliyev, Azerbaycan sağlık sisteminin yapılandırılması ve çağdaş gereksinimlere göre şekillendirilmesi alanında tarihi bir misyonu yerine getirmiştir. Büyük Lider'in sağlık sektörüne yaklaşımı, ani kararlarla değil, sistematik düşünceyle öne çıkmıştır. Sağlığı yalnızca bir sağlık hizmeti olarak değil, aynı zamanda devlet güvenliğinin, ekonomik kalkınmanın ve sosyal politikanın en önemli unsuru olarak değerlendirmiştir.

Haydar Aliyev'in Azerbaycan liderliğinin ilk dönemi, sağlık altyapısının yenilenmesi ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasıyla hatırlanmaktadır.

Bu dönemde, sağlık kurumlarının yenilenmesi, yeni hastanelerin açılması, cumhuriyet düzeyinde ihtisas merkezlerinin kurulması ve personel eğitiminin güçlendirilmesi gibi adımlar atıldı. Bölgelerde sağlık hizmetlerinin eşitlenmesine özel önem verildi; köylerdeki sağlık merkezleri ağı genişletildi, kısacası koruyucu hekimliğin geliştirilmesi bir devlet politikası haline geldi. Bu dönemin en önemli yönü, Haydar Aliyev'in sağlık hizmetlerine ideolojik yaklaşımıydı: Bir doktorun işi yüksek değer taşıyan bir meslek olarak sunuldu ve devlet düzeyinde sağlık çalışanlarına özel ilgi ve özen gösterildi.

Doç. Dr. Hasanova: Haydar Aliyevin siyasi mirası ve ulusal kalkınma modeli

Bağımsızlığın ilk yıllarında sağlık hizmeti sisteminin derin bir çöküş içinde olduğunu hatırlamakta fayda var: tıbbi bakım yetersizdi, maddi ve teknik altyapı eskimişti ve personel oranı yüksekti. Haydar Aliyev'in iktidara dönmesiyle bu alanda köklü bir değişim başladı. Büyük Lider'in liderliğinde, sağlık hizmeti ile ilgili yasal çerçeve yeniden inşa edildi ve "Halkın Sağlığının Korunması Hakkında Kanun" kabul edildi. Bu alanın kaçınılmaz gelişimi için belirlenen standartlara uygun projeler hayata geçirildi. Cumhuriyet genelindeki hastane ve polikliniklerde sürekli restorasyon çalışmaları yapıldı, yenilendi. İhtisaslaşmış tıp merkezlerinin açılması için devlet programları geliştirildi. Tıp Üniversitesi'nde yapısal reformlar gerçekleştirilmiş, yeni eğitim ve araştırma olanakları oluşturulmuştur. Maddi ve teknik altyapı güçlendirilmiş, modern ekipmanlar getirilmiştir. Sağlık çalışanlarının sosyal güvencesini iyileştirmek için önlemler alınmıştır. Bu reformlar sonucunda Azerbaycan sağlık hizmetleri parçalı bir yapıdan tek bir yönetim sistemine doğru ilerlemiş ve modern sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için sağlam bir platform oluşturulmuştur.

Büyük Lider'in sağlık alanında başlattığı stratejik çizginin, bugün devlet başkanı İlham Aliyev tarafından istikrarlı ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğü yadsınamaz bir gerçektir. Yaptığı çalışmalar -yeni nesil hastaneler, özel klinikler, modern tanı merkezleri, zorunlu sağlık sigortası sistemi, elektronik sağlık platformu- Haydar Aliyev'in belirlediği yol haritasının mantıksal bir devamıdır. Bu gerçek, Haydar Aliyev'in sağlık hizmetlerine yaklaşımının kısa vadeli tedbirler değil, geleceğe yönelik stratejik bir politika olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Haydar Aliyev, sağlık çalışanlarına her zaman büyük değer vermiş, çalışmalarını devlet için önemli bir misyon olarak görmüş ve tıp mesleğini "en kutsal hizmet" olarak nitelendirmiştir.

Doç. Dr. Hasanova: Haydar Aliyevin siyasi mirası ve ulusal kalkınma modeli

Sağlık çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerde, her doktorun faaliyetlerinde yalnızca mesleki değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluk da taşıdığını defalarca dile getirmiştir. Bu değerlendirme, sağlık personeli. için büyük bir motivasyon olmanın yanı sıra, devletin verdiği büyük bir güvendi. Bu güvenc bugün de devam etmekte ve Azerbaycan'ın sağlık alanının güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Azerbaycan bugün bölgenin en istikrarlı, gelişmiş ve güçlü devletlerinden biri olarak kabul ediliyorsa, bu gelişmenin temeli Haydar Aliyev'in 1969'da başlattığı reformlardır: Azerbaycan modeli esas alınmaktadır. Bu model, modern sağlık altyapıdan sosyal koruma sistemine, güvenlik politikasından uluslararası konumumuza kadar her alanda hissedilmekte ve özünü en çeşitli gelişmelerde bulmaktadır.

Vatana, devlete ve halka gösterilen karşılıksız hizmetin mantıksal sonucu şudur: Büyük Önder'in adı bugün Azerbaycan devletiyle aynı düzeyde anılmaktadır. Belirlediği stratejik çizgi, Azerbaycan'ı bugünkü konumuna getirmiş ve gelecek nesillerin kalkınma yolunu belirlemiştir. Haydar Aliyev ve Azerbaycan artık birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. Azerbaycan'ın bugünü, sosyal politikadaki başarıları, şüphesiz Büyük Önder tarafından oluşturulan sağlam temele dayanmaktadır. Bu eşsiz hizmetler, hafızalarda silinmez ve ebedi izler bırakarak gelecek nesiller için örnek teşkil etmiştir.

Ölümsüz kişiliğin anısı her zaman saygı ve hürmetle anılacak, fikirleri her zaman Azerbaycan devletçiliğine ışık tutacak bir ilham kaynağı olacaktır. Biz sağlık personelleri, doktorlar, bilim insanları bu mirasın çağdaşları olmaktan ve fikirlerinin hayata geçirilmesinde rol oynamaktan ve bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası