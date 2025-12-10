ABD'de böbrek nakli yapılan hasta, nakledilen böbrekten bulaşan 'kuduz' nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer organ alıcıları hızlıca koruyucu tedaviye alındı.

ABD’nin Ohio eyaletinde bir hastanede böbrek nakli yapılan hasta, ameliyattan yaklaşık beş hafta sonra, Ocak 2025'te, kuduz nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın herhangi bir hayvan teması bulunmaması, vakayı tıp dünyasında dikkat çekici hâle getirdi.

KUDUZUN SEBEBİ 'NAKLEDİLEN BÖBREK'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen araştırmada, hastalığın kaynağının nakledilen böbrek olduğu belirlendi. Donör, Idaho’da Ekim 2024’te bir kokarca tarafından tırmalanmış ve kısa süre sonra kalbi durmuş olarak bulunmuştu. Donörden alınan böbrek ve diğer organlar çeşitli hastalara nakledilmişti.

Sciencealert'ın haberine göre; böbrek alıcısında belirtiler başlamasının ardından yapılan testler, kuduz virüsünün varlığını ortaya koydu. Hasta, hastaneye yatırıldıktan yedi gün sonra hayatını kaybetti.

DİĞER HASTALAR KORUMAYA ALINDI

Donörden alınan diğer organ ve kornealar risk oluşturduğu için hızlıca hastalardan çıkarıldı ve ilgili hastalara temas sonrası koruyucu tedavi uygulandı. CDC, toplam 357 kişiyle temas olabileceğini belirleyerek 46 kişiye önleyici tedavi önerdi.

ABD’de organ nakli yoluyla kuduz bulaşımı, 1978’den bu yana kayıtlara geçen dördüncü vaka olarak tarihe geçti.

