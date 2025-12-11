Başkentte bir hurdalıkta çıkan yangın kısa sürede bitişikteki apartmana sıçradı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Sağ Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan hurdalık alanda çıktı. Alevler kısa sürede apartmana sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerini binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ankara'da yangın paniği! 8 kişi hastanelik oldu

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye erinin Türk bayrağını alandan çıkarması da görüntülendi.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturması sürüyor.

