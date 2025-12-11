Anadolu Ajansı
Pendik'te korkunç olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
Pendik'te iki katlı bir binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Alevler arasından çıkarılan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul Pendik'te çıkan ev yangınında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.
- İstanbul Pendik'te bir evde yangın çıktı.
- Yangında evde bulunan 4 çocuk etkilendi.
- 3 çocuk hayatını kaybederken, diğer 1 çocuğun durumu ağır.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- Çocukların annesinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.
Korkunç olay İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi.
Binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK ÖLDÜ, 1'İNİN DURUMU AĞIR
Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
ANNELERİ EVDE YOKTU
Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı ifade edildi.
