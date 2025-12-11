Afrika Uluslar Kupası öncesi teknik direktörü görevden alan Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, skandal bir karara daha imza attı. Eto'o, rekoruna göz diken Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktırdı.

Afrika Uluslar Kupası'na sayılı günler kala Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Marc Brys'i görevden alarak büyük bir krize neden olan federasyon başkanı Samuel Eto'o çarpıcı bir karar daha aldı.

Kamerunlu eski efsane golcü Eto'o, bir dönem ülkemizde de forma giyen Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktırdı. Eto'o'nun gol rekorunun kırılmasından endişe ettiği öne sürüldü.

Aboubakar rekoruna göz dikmişti! Eto'o'dan skandal karar

ABOUBAKAR 12 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAKTI

SunSport'un haberine göre Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan 44 yaşındaki Eto'o'nun ülkenin efsane isimlerinden Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu iddia edildi. Aboubakar, Kamerun'un tüm zamanların en golcü ismi olmak için yalnızca 12 gole ihtiyaç duyuyor. Eto'o, 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi konumunda. Aboubakar ise 117 maçta 45 golle hızla yaklaşan isim.

Aboubakar rekoruna göz dikmişti! Eto'o'dan skandal karar

ABOUBAKAR KADROYA ALINMADI

Kaynaklar, Eto'o'nun geçtiğimiz hafta teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" gibi gerekçelerle görevden aldığını ve yerine David Pagou'yu getirdiğini aktardı. Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu listede Aboubakar'ın yer almaması ülkede büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası