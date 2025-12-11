MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu’nun özel hayatında neler yaşandığı merak konusu oldu. Boşandığı yönünde haberler konuşulurken eşi Şule İdil Aydın’ın son açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

MasterChef Türkiye’nin dikkat çeken isimlerinden Barbaros Yoloğlu, hem yarışmadaki performansıyla hem de özel yaşamıyla uzun süredir gündemde. 2023 yılında evlendiği Şule İdil Aydın ile ilgili boşanma iddiaları yeniden gündeme gelirken son günlerde taraflardan yapılan açıklamalar konuşuluyor.

BARBAROS YOLOĞLU EVLİ Mİ?

MasterChef 2020 sezonuyla geniş bir kitle tarafından tanınan Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın ile evlenmişti. Çiftin nikahı memleketi Samsun’da gerçekleşmiş, düğünde Barbaros’un yarışmadaki yakın arkadaşı Serhat Doğramacı da şahitlik yapmıştı. Yoloğlu, evliliğin ardından Samsun, Bodrum ve İstanbul’da açtığı restoranlarla iş hayatına yoğun bir şekilde devam etmişti.

Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Şule İdil Aydın'ın açıklamalarına göre çiftin resmi olarak hala evli olduğu netleşirken boşanmak için dava açtığını duyurdu.

Barbaros Yoloğlu evli mi, boşandı mı?

BARBAROS YOLOĞLU BOŞANDI MI?

Barbaros Yoloğlu’nun eşi Şule İdil Aydın hakkında çıkan “boşandılar” iddialarına net bir cevap verdi. Aydın, yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını öne sürerek kendi avukatları aracılığıyla Samsun 5. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtığını duyurdu.

Aydın’ın ifadelerine göre Barbaros’un İstanbul’a taşınmasının ardından aile sorumluluklarını yerine getirmediği, kendisi üzerinden çekilen krediler nedeniyle ekonomik yük oluştuğu iddia edildi.

BARBAROS YOLOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Şule İdil Aydın, MasterChef Barbaros Yoloğlu’nun 2023 yılında evlendiği eşidir. Çift, uzun süre gözlerden uzak bir ilişki yürütmüş, evliliklerini de sade bir törenle Samsun’da gerçekleştirmişti.

