Oyun dünyasının en prestijli ödül gecesi The Game Awards 2025 için beklenen an geldi. Büyük ödüller ve dünya prömiyerleri bu gece açıklanırken yayın bilgileri ve izleme seçenekleri netleşti.

Her yıl milyonlarca oyuncunun canlı olarak takip ettiği The Game Awards, bu gece 2025’in en iyi oyunları ödüllendirmek ve yeni projeleri oyun dünyasına tanıtmak için sahneye çıkıyor. Adayların açıklanmasının ardından gözler yayın saatine ve izleme seçeneklerine çevrildi.

THE GAME AWARDS 2025 HANGİ KANALDA?

The Game Awards 2025, bu yıl yayın politikası açısından dikkat çeken bir adım attı. Etkinlik, ilk kez Prime Video üzerinden yayımlanacak. Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin aynı anda bağlanacağı gecede hem ödüller hem de yeni oyun duyuruları canlı olarak ekrana gelecek.

THE GAME AWARDS 2025 NEREDEN İZLENİR?

Türkiye’den izlemek isteyenler için en pratik seçenek Prime Video olacak. Prime aboneleri etkinliği televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihaz üzerinden kesintisiz şekilde izleyebilecek. Bu yılki yayın anlaşması sayesinde Prime Video’nun resmi uygulaması üzerinden kolay erişim sağlanacak.

Buna ek olarak, The Game Awards’ın resmi YouTube yayını da takip edilebilir.

THE GAME AWARDS 2025 SAAT KAÇTA?

The Game Awards 2025, 11 Aralık Perşembe gecesi ABD’de düzenlenecek. Türkiye’de ise saat farkı nedeniyle etkinlik 11 Aralık’ı 12 Aralık’a bağlayan gece, yani Cuma günü saat 03.30’da canlı olarak izlenebilecek. Yayının sabahın erken saatlerine kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre boyunca hem kazananlar açıklanacak hem de yeni dünya prömiyerleri yayınlanacak.

Bu yıl sahnede pek çok büyük yapımın yer alması bekleniyor. “Yılın Oyunu” kategorisinde Death Stranding 2, Hades 2 ve Hollow Knight: Silksong gibi güçlü adaylar bulunuyor.

