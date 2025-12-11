Valorant’ın yılın son büyük indirim fırsatı olan Gece Pazarı için geri sayım sürüyor. Oyunseverlerin merakla beklediği etkinliğin Aralık 2025 döneminde aktif olacağı açıklanırken, başlangıç ve bitiş tarihlerine dair bilgiler netleşti.

Riot Games’in popüler FPS oyunu Valorant’ta, oyunculara özel indirimli kaplamalar sunan Valorant Gece Pazarı yeniden oyun gündeminin merkezine oturdu. Her gece pazarında olduğu gibi 2025’in son etkinliği için de oyuncular heyecanla saatleri sayarken resmi takvimin duyurulmasıyla birlikte beklenti daha da arttı.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant Gece Pazarı’nın Aralık ayı etkinliği için tarih resmen duyuruldu. Buna göre 2025 yılının son Gece Pazarı, 12 Aralık 2025 tarihinde açılacak ve 7 Ocak 2026’ya kadar oyunculara özel fırsatlar sunacak. Yeni yıl atmosferiyle birleşen bu dönem, topluluk tarafından yılın en geniş içerikli indirim dönemi olarak görülüyor. Etkinliğin Türkiye sunucularında gece 3 civarı aktif olması bekleniyor.

VALORANT GECE PAZARI'NA NASIL BAKILIR?

Gece Pazarı, oyun içinde mağaza bölümünde çıkan özel bir sekme olarak oyunculara sunuluyor. Etkinlik aktif olduğunda ekranın sağ üst kısmında beliren özel kart ikonuna tıklayarak kişiye özel altılı indirim listesi görüntülenebiliyor. Bu liste tamamen oyuncunun hesabına göre rastgele oluşturulurken her bir teklif, %10 ile %49 arasında değişen indirim oranlarıyla geliyor.

Gece Pazarı’nda sadece belirli kalite kategorisindeki kaplamalar yer alıyor. Özel, Üstün ve İhtişamlı kaplamaların bir kısmı etkinlik havuzunda bulunuyor ve sistem, en az iki paket önce yayınlanmış görünümleri seçiyor. Böylece hem eski koleksiyonlara ulaşmak kolaylaşıyor hem de oyuncuların nadir kaplamaları daha düşük bir fiyatla alma ihtimali artıyor.

VALORANT GECE PAZARI KAÇ AYDA BİR GELİR?

Valorant Gece Pazarı, Riot Games'in oyun içi ekonomiyi dengelemek amacıyla düzenli olarak tekrarladığı bir indirim dönemidir. Etkinlik genellikle her bölümde bir kez, yani yılda yaklaşık 5-6 defa oyuncuların karşısına çıkar. Bu da ortalama olarak her iki ayda bir yeni Gece Pazarı’nın açılması anlamına geliyor. Oyuncular özellikle yeni bölüm başlangıçlarında veya yıl sonu gibi özel dönemlerde daha fazla çeşitlilikle karşılaşabiliyor.

