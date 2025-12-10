Oyun dünyasının en prestijli gecesi The Game Awards 2025 için geri sayım başladı. Milyonlarca oyuncunun canlı yayında takip edeceği etkinlikte hem ödüller sahiplerini bulacak hem de yeni projeler ilk kez görücüye çıkarken adaylar belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da oyun sektörünün en çok konuşulan yapımları ve merakla beklenen duyuruları, The Game Awards sahnesinde bir araya geliyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin takip ettiği etkinlik, ödüllerin yanı sıra yeni nesil projelerin ortaya çıkışıyla da sektörün geleceğine yön veriyor. 2025’te de büyük stüdyolar ve bağımsız geliştiriciler, sürpriz içeriklerini bu özel gecede paylaşmaya hazırlanıyor.

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards 2025, 11 Aralık Perşembe gecesi düzenlenecek. Türkiye’de saat farkı nedeniyle etkinlik, 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece Cuma günü saat 03.30’da canlı olarak izlenebilecek. Yayının sabahın erken saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor. Bu sürede hem kazananlar açıklanacak hem de yeni oyun fragmanları seyirciyle buluşacak.

Etkinlik sırasında yalnızca yılın en iyi oyunları açıklanmakla kalmayacak aynı zamanda sektörün geleceğini ilgilendiren çeşitli duyurular da yapılacak. Devam oyunları, yeni marka projeleri, dünya prömiyerleri ve uzun süredir beklenen yapımların ayrıntıları bu gecede açıklanması bekleniyor.

THE GAME AWARDS 2025 ADAYLARI

The Game Awards 2025 için yarışacak yapımlar resmi olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kategoriler öne çıkıyor. Ancak en çok merak edilen bölüm, “Yılın Oyunu” kategorisi oldu. Bu kategoride yarışacak oyunlar, hem büyük bütçeli AAA projelerden hem de bağımsız geliştiricilerin dönemsel başarılarından oluşuyor.

Resmi listeye göre 2025’in “Yılın Oyunu” adayları şunlar:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

THE GAME AWARDS NASIL İZLENİR?

Bu yıl The Game Awards yayın politikası açısından da önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Etkinlik ilk kez Prime Video üzerinden ek bir ücret olmadan canlı olarak yayımlanacak. Prime üyeleri, televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden töreni kesintisiz izleyebilecek.

