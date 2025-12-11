Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TİSK Genel Kurulu’nda yaptığı “elinizi taşın altına koyun” çağrısı asgari ücret sürecine yön verirken, SGK Uzmanı Murat Göktaş zam oranının Cumhurbaşkanı’nın telkinleriyle yüzde 25 seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Asgari ücret görüşmelerinin başlaması gecikirken, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Göktaş, gecikmenin temel nedeninin Türk-İş’in komisyon yapısına yönelik itirazı olduğunu söyledi.

Habertürk'e konuşan Göktaş, geçen yılki görüşmelerin ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı değişmezse toplantılara katılmayacaklarını duyurduğunu hatırlatarak, bu nedenle tarafların önce komisyonun yapısına dair bir danışma sürecine girdiğini ancak somut ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, masadaki rakamlar değişti! Asgari ücrette zam tahminleri yukarı çekildi

TÜRK-İŞ BU YIL DA MASADA OLMAYACAK MI?

Mevcut yapıda hükümet, işveren ve işçi taraflarının 5’er üyeyle temsil edildiğini, kararların 15 kişilik komisyonda salt çoğunlukla alındığını vurgulayan Göktaş, hükümetle işveren kanadının aynı yönde oy kullandığı durumlarda işçi temsilcilerinin itirazlarının sonuç değiştirmediğini söyledi. Türk-İş’in, yapıda değişiklik olmadığı sürece bu yıl masaya oturmayabileceğini de ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün TİSK Genel Kurulu’na katılarak işverenlere “elinizi taşın altına koyun” çağrısı yapmasının pazarlık sürecine dair önemli bir mesaj olduğuna işaret etti. Kulislerde işveren tarafının yüzde 20 seviyesinde düşündüğü artış oranının bu çıkışla yukarıya taşınabileceğini dile getirdi.

YÜZDE 25 ZAM MASADA

Sıkı maliye politikası ve enflasyon hedefleri nedeniyle hükümetin artışı gerçekleşen 'enflasyona göre değil', 2026 hedefleri doğrultusunda belirlemek istediğini söyleyen Göktaş, Merkez Bankası'nın 2026 tahmininin yüzde 16–19 bandında olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Cumhurbaşkanı’nın telkinleriyle zammın "yüzde 25 civarında" gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu oranın hayata geçmesi halinde net asgari ücretin 27.630 TL, brütün ise 32.506 TL olacağını, işveren maliyetinin de yaklaşık 40 bin TL'ye ulaşacağını söyleyen Göktaş, buna rağmen bu rakamın çalışanlar açısından düşük bulunacağını ifade etti.

Göktaş, Türk-İş’in masada yer almaması halinde tıpkı geçen yıl olduğu gibi kararın hükümet ve işveren tarafından birlikte imzalanacağı bir tabloyla karşılaşılabileceğini de sözlerine ekledi.



