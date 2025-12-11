Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için yağış uyarısı yaptı. Yurt genelinde bulutlu hava hakim olurken, yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise 2-4 derece yüksek seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son raporunda bölge bölge uyardı! Sağanak, kar, soğuk günlerce sürecek

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

