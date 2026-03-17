AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, düzenlenen “Filistin İftarı” programında Filistinli öğrencileri ve davetlileri ağırladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Filistin İftarı" programı düzenledi. İftarda Filistinli öğrenciler ve davetliler ağırlandı. Birlik ile dayanışma mesajlarının damga vurduğu gecede, Filistin davasının bir vicdan ve insanlık mücadelesi olduğu vurgulandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Abdullah Özdemir, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin Öğrenciler Derneği Başkanı Abdurrahman Alfara ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Abdullah Özdemir, Filistin meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatları için her zaman öncelikli bir dava olduğunu belirterek "Filistin halkının mücadelesi sadece bölgesel değil; bir hukuk, vicdan ve insanlık mücadelesidir. Türkiye olarak bu direnişte kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Filistin için tek yürek

"TÜRKİYE EN GÜÇLÜ SAVUNUCU"

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Kudüs ve Gazze’de yaşanan zulmün bir gün mutlaka sona ereceğine inandıklarını ifade ederek, Türkiye’nin bu haklı davadaki güçlü duruşuna dikkat çekti.

Filistinli öğrenciler adına söz alan Abdurrahman Alfara ise Türkiye’nin kendileri için önemli bir dayanışma merkezi olduğunu vurgulayarak desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. İftar programı, İl Başkanlığının önünde düzenlenen Grup Filistin ezgi konseriyle manevi bir atmosferde sona erdi.

