Sevilen karakterler yapay zekaya taşınacak! Disney'den OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım
The Walt Disney Company, 3 yıl sürecek bir anlaşma ile yapay zeka şirketi OpenAI'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Anlaşma ile Disney'in sevilen karakterleri yapay zeka video platformu Sora'ya taşınacak.
- Disney karakterleri, OpenAI'nin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınacak.
- Lisans anlaşması 3 yıl boyunca sürecek.
- Sora, Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak kısa videolar üretebilecek.
- Disney, OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacak.
The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu.
KARAKTERLER YAPAY ZEKAYA TAŞINACAK
Şirketten yapılan açıklamada, Disney'in sevilen karakterlerinin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınması için önemli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, The Walt Disney Company ve OpenAI'ın, Disney'in Sora'nın ilk büyük içerik lisanslama ortağı olması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
ANLAŞMA SÜRESİ 3 YIL
Lisans anlaşmasının süresinin 3 yıl olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sora'nın Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak hayranların izleyip paylaşabileceği kısa videolar üretebileceği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Disney'in OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı belirtildi.