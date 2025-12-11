The Walt Disney Company, 3 yıl sürecek bir anlaşma ile yapay zeka şirketi OpenAI'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Anlaşma ile Disney'in sevilen karakterleri yapay zeka video platformu Sora'ya taşınacak.

The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu.

The Walt Disney Company

KARAKTERLER YAPAY ZEKAYA TAŞINACAK

Şirketten yapılan açıklamada, Disney'in sevilen karakterlerinin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınması için önemli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, The Walt Disney Company ve OpenAI'ın, Disney'in Sora'nın ilk büyük içerik lisanslama ortağı olması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

OpenAI

ANLAŞMA SÜRESİ 3 YIL

Lisans anlaşmasının süresinin 3 yıl olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sora'nın Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak hayranların izleyip paylaşabileceği kısa videolar üretebileceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Disney'in OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası