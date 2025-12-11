İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yapılan çığır açan bir keşif, insanlığın ateşi kontrol etme sanatında ustalaşmasını, daha önce sanılandan yaklaşık 350 bin yıl daha önceye, yani 400 bin yıl öncesine götürdü.

Araştırmayı yöneten British Museum'dan arkeolog Dr. Rob Davis, "Bunun etkileri çok büyük. Ateş yakma ve kontrol etme yeteneği, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve "insan gelişimini değiştiren pratik ve sosyal faydalar sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan Suffolk'taki Barnham köyündeki bu ateşi yakanların, yaklaşık 100 bin yıl öncesine kadar Afrika dışında kalıcı bir varlık göstermeyen ve modern insanın atası olan Homo sapiens olmasının mümkün olmadığını belirtti.. Bunun yerine, bölge sakinlerinin, aynı yaşlardaki fosillere dayanarak muhtemelen erken Neandertaller olduğu düşünülüyor.

Doğa Tarihi Müzesi'nden ve bulguların arkasındaki ekibin bir parçası olan Prof. Chris Stringer, "Yani erken Neandertaller, yaklaşık 400 bin yıl önce İngiltere'de ateş yakıyordu" açıklamasını yaptı.

Tarihi değiştiren keşif! Ateş sanılandan 350 bin yıl önce bulunmuş

HAYATTA KALMA VE SOSYAL GELİŞİME ETKİLERİ

Diğer taraftan, ateş yakmanın bu kadar geriye gitmesi, dilin ortaya çıkışı ve çok çeşitli iklimlerde hayatta kalma yeteneği gibi önemli ilerlemelerde önemli bir rol oynamış olabileceğini düşündürüyor. Ateşin kontrolü; sıcaklık, ışık, yırtıcılardan korunma sağladı ve insanların daha geniş bir yelpazede yiyecekleri işlemesine imkan tanıyarak daha iyi hayatta kalmayı, daha büyük grupları desteklemeyi ve beyin gelişimini teşvik etmek için enerji açığa çıkarmayı sağladı.

Davis, "Tüm bu şeyler birleşerek insanların daha uyumlu olmasını, daha sert, daha soğuk ortamlara yayılabilmesini ve İngiltere gibi kuzey enlemlerini daha başarılı bir şekilde işgal etmeye başlamasını sağladı. Ateş; sosyal etkileşimler, yiyecek paylaşımı, dilin gelişimi, erken hikaye anlatımı ve mit yayma için bir merkez haline geldi" diye konuştu.

KEŞFİN DETAYLARI

Araştırma, ilk olarak 1900'lerin başında taş aletlerin keşfedildiği ve bilim insanlarının en son 2013'te geri döndüğü, kullanılmayan bir kil ocağına odaklandı. İlk başta, bulunan izlerin kendiliğinden oluşan bir yangın mı yoksa insan yapımı bir kamp ateşi mi olduğu net değildi. Dönüm noktası, çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran doğal olarak oluşan bir mineral olan iki parça demir piritin keşfi oldu.

Bölgede son derece nadir bulunan piritin, on kilometrelerce uzaktaki tebeşirli kıyı çıkıntılarından getirilmiş ve ateş vurucu olarak kullanılmış olması güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildi. British Museum Paleolitik koleksiyonları küratörü Prof. Nick Ashton, "En eski Neandertal gruplarının bu kadar erken bir tarihte çakmak taşı, pirit ve tutuşturucu özelliklerini bilmesi inanılmaz" dedi.

KAMP ATEŞİ YA DA OCAK YAKTILAR

Jeokimyasal testler, kırmızımsı kilin bir yamasının, sahanın aynı yerinde tekrarlanan ateş kullanımıyla 700 derecenin üzerinde sıcaklıklara ısıtıldığını gösterdi. Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre, bu durum, insanların birkaç kez kullandığı bir kamp ateşini veya ocağı güçlü bir şekilde düşündürüyor.

Araştırmaya dahil olmayan Québec Üniversitesi'nden arkeolog Ségolène Vandevelde, "Bu ateş izleriyle ilişkilendirilen piritin keşfi, insanlar tarafından ateş yakmanın bilinen en eski örneğini sunuyor" yorumunda bulundu.

