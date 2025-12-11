Soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan cihazları kullananları bekleyen kokusuz ve renksiz tehlike! Sıcaklık düştü, karbonmonoksit zehirlenmeleri artıyor. İşte karbonmonoksit zehirlenmelerinin ilk belirtileri…

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından yakılan sobalar özellikle karbonmonoksit zehirlenmelerine davetiye çıkarıyor.

Soba ve doğal gaz kullanan vatandaşlara tedbir alınması için uyarılar yapılırken, karbonmonoksitin renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri artıyor

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Uzman Dr. İsa Çatalkaya, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı. Çatalkaya, gazın kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Çatalkaya, karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtilerini şöyle sıraladı: Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma.

Gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşmasını engellediğini belirten Çatalkaya, bu durumdan özellikle kalp ve beyinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Sızan gaz renksiz ve kokusuz

RÜZGARLI HAVADA DİKKAT

Soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulayan uzman isim, lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini söyledi.

Yakıt kullanımı sonrası ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade eden Çatalkaya, belirtiler ortaya çıktığında mutlaka doktor başvurulması gerektiğini belirtti.

