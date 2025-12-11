İsviçre'de 2007 yılında güzellik kraliçesi finalistlerinden olan Kristina Joksimovic'in 41 yaşındaki eşi, kadını boğarak öldürdükten sonra rahmini çıkarıp başını kesti. Bunlar da yetmezmiş gibi kadının cesedini püre haline getirdi. Kadının cesedi 13 Şubat 2024’te Binningen’deki evlerinde bulundu. Olaya ilişkin geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma tamamlanırken cani koca cinayetten suçlu bulundu.

Akıllara durgunluk veren vahşet, İsviçre’nin Binningen şehrindeki bir evde yaşandı. İsviçre'de 2007 yılında güzellik kraliçesi finalistlerinden olan Kristina Joksimovic'in 41 yaşındaki ‘Thomas’ lakaplı eşi, kadını boğarak öldürdükten sonra başını kesti ve rahmini çıkardı. Tüm dehşete ek olarak kadının cansız bedenini blendera koyup püre haline getirdi.

Dailymail'in haberine göre, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kadının cansız bedenini 13 Şubat 2024’te iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları evde buldu. Olaya ilişkin geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, kadının ölüm nedeninin boğulma olduğu ve cesedinde darp izlerine rastlandığı ortaya çıktı. Öte yandan saçlarının bir kısmı ve başı koparılmış, rahmi de alınmıştı.

KOL VE BACAKLARI EKLEMLERİNDEN AYRILMIŞ

Otopsi raporlarında, talihsiz kadının kalça eklemlerinin yuvalarından çıkarıldığı, sol kolu ve sağ bacağının da eklem yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Thomas'ın Kristina'yı parçalara ayırmak için bir dekupaj testeresi, bir bıçak ve bir bahçe makası kullandığı bildirilirken, daha sonra bu parçaları endüstriyel bir blendera attığı kaydedildi.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIRKEN YOUTUBE'DAN VİDEO İZLEMİŞ

Soruşturmacılar, Thomas'ın iki çocuk annesi kadının cesedini parçalara ayırırken telefonunda YouTube videoları izlediğini tespit etti.

İfadesinde cinayetten önce yaşananları anlatan Thomas, eşinin kendisine bıçakla saldırdığı için onu öldürdüğü, bunun bir meşru müdafaa olduğunu iddia etti ve serbest bırakılmayı talep etti.

AYRILMAK İSTEMİŞ AMA...

Çifte yakın olan bir kaynağın ifadesine göre, Joksimovic'in eşinden ayrılmak istediği ancak tehdit edildiği için buna cesaret edemediği ortaya çıktı.

Öte yandan Joksimovic'in arkadaşlarından birinin Blick'e yaptığı açıklamada, çiftin ilişkilerinin 'aylardır krizde' olduğu ve daha önce de fiziksel şiddet ihbarları üzerine evlerine polis çağrıldığı kaydedildi.

Basel-Landschaft Savcılığı, ceza soruşturmasını tamamladı, cani koca cinayetten suçlu bulundu. Şimdi, Thompson lakaplı adamın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

