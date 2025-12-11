Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yapıyor.

ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İhracatımızın neredeyse yarısı TİSK bünyesindeki işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor. Bir hususun altını özellikle çizmek isterim. İş dünyamız için hazırlanan raporlar, çok sayıda belge şüphesiz önemlidir. Dünya değişirken, teknoloji baş döndürücü şekilde ilerlerken işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması önemlidir.

Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun sağlanmasında büyük bir misyonu yerine getiren TİSK camiasının gönülden kutlarım. TİSK ailesi milletinin ve devletinin yanında olduğunu açıkça gösterdi. Dışarıdan aldığı talimatlarla hareket eden kimi oluşumların tersine TİSK yerli bir duruş sergilemiştir.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmezdir. Bu ilişkin sağlıklı zemine oturtulmadığında adaletsizliğe giden yol açılacaktır. Geçmişte bunun acı örneklerini millet olarak yaşadık.

"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de baktığımız yer ve hak ve adalettir. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını beklerim. Hep derim kefenin cebi yoktur. Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değil. Hakkaniyetli çalışma şartları da buna dahildir.

