Polonya’da canlı yayınlanan bir tartışma programına katılan senatör Wojciech Skurkiewicz, kadın muhabirin sorularına sinirlenince ortamda kaos dolu anlar yaşandı. Önce “Senin beynin yok mu?” şeklinde çıkışan senatör ardından kadının üzerine yürüyerek mikrofonunu kapatmaya çalıştı. Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken senatörün davranışlarına tepki yağdı.

Pes dedirten olay, Polonya’daki bir canlı yayında yaşandı. Muhabir Justyna Dobrosz-Oracz’ın sunduğu bir programda, sorulan sorular iktidar partisi PiS’in senatörü Wojciech Skurkiewicz’i çileden çıkardı.

"SENİN BEYNİN YOK MU?" DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Polonya'nın neden müzakere masasında olmadığı konusuna ilişkin bir soru yöneltilmesi üzerine sinirlenen Skurkiewicz, cevap vermek yerine gazetecinin üzerine yürüyerek, “Senin beynin yok mu?” şeklinde hakaretler yağdırdı. Daha sonra ise muhabirin mikrofonunu kapatmaya çalıştı. Kadın muhabirin “Lütfen kişisel alanıma saygı gösterin” demesi üzerine Skurkiewicz, “Siz abartıyorsunuz” şeklinde karşılık verdi.

Polonya bu skandalı konuşuyor! Sorulara sinirlenen senatör, muhabire kabusu yaşattı

Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, muhabirden de konuya ilişkin açıklama geldi. Meslek hayatında daha önce böyle bir skandalla karşılaşmadığını vurgulayan kadın, “25 yıldır Sejm’de çalışıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. Mikrofonuma dokunulması ya da alınmaya çalışılması daha önce yaşanmış bir durum değil.” ifadelerinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası