Amerikalı rock efsanesi Patti Smith, 17 Mayıs 2026'da İstanbul Bonus Parkorman sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Konserde, uzun yıllardır birlikte çalıştığı "Patti Smith Quartet" sahne alacak ve sanatçı, "Because the Night" ile "People Have the Power" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirecek. Biletler şimdiden satışta.

Bonus Parkorman'da gerçekleştirilecek konserde sanatçıya, uzun yıllardır birlikte çalıştığı grubu "Patti Smith Quartet" eşlik edecek. Sahnede Smith ile birlikte; gitarist Lenny Kaye, davulcu Jay Dee Daugherty, bas ve klavyede Tony Shanahan ile gitarist Jackson Smith yer alacak.

SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRECEK

Kariyerinde 50 yılı geride bırakan ve 1975 tarihli ilk albümü "Horses" ile tanınan Smith, konserde "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi sevilen eserlerini seslendirecek.

"Just Kids" adlı kitabıyla 2010 yılında "National Book Award"a layık görülen ve 4 kez Grammy'ye aday gösterilen sanatçının konser biletleri Biletinial'dan satışa sunuldu.



