Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi! UEDAŞ planlı kesinti ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
UEDAŞ,Bursa genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca farklı ilçelerde planlanan elektrik kesintilerine ilişkin ayrıntılı çalışma programını duyurdu. Gemlik’ten Nilüfer’e, Mudanya’dan İnegöl’e kadar çok sayıda noktada sürdürülecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik arzında zaman zaman kesintiler yaşanacak. Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi UEDAŞ resmi web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İznik’te 11-12-13-16-18 Aralık tarihlerini kapsayan çalışma planı açıklandı. Gürsu’da 12 Aralık Cuma günü Ericekköyü, Kaşka ve bölgedeki birçok yerleşim alanı ayırıcı değişimi nedeniyle gün boyunca elektriksiz kalacak. Nilüfer'de Dumlupınar, 30 Ağustos Zafer ve Yolçatı mahallelerinde hem AG hem OG hatlarına yönelik bakım ve tesis yenileme çalışmaları yapılacak.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 ARALIK LİSTESİ
12 ARALIK CUMA
10:00-13:00 - Ağaç kesim - Nilüfer - Dumlupınar
09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Nilüfer - 30 Ağustos Zafer
09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Nilüfer - Yolçatı
09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Nilüfer - Yolçatı
14:00-16:00 - Akım trafosu değişimi - Mustafakemalpaşa - Züferbey
14:00-16:00 - Akım trafosu değişimi - Mustafakemalpaşa - Lalaşahin, Hızır, YeniburSa, Hacı Emin, Barbaros, Cezaevi arkası, Kanalboyu, Lalapaşa, Kaymakam Haydar Bey, Doğantepe, Aydoğan, Fikirtepe, Yağmur, Doğanay, Çamlıktepe, Muhtar Süleyman Eröz, Çelikoğlu, Stadyum, Gündoğan, Orhaneli
17:00-18:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - İncealipınar
18:00-19:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - Kıllık
15:00-16:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - Yalıntaş, Devecikonak
11:00-12:00 - Talep açma-kesme - Mustafakemalpaşa - Hamidiye, Yalıntaş, Rüştiye
11:00-17:00 - OG hat bakım - Mudanya - Tirilye
11:00-17:00 - OG hat bakım - Mudanya - Kabristan, Söğütpınar (16, 25, 27), Söğütpınar genel
09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Mudanya - Aydınpınar
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gürsu - Ericekköyü
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gürsu - Kaşka, Dışkayaköyü, Dede Bayırı, Gölyolu Molla, Aydınlar, Balaban Deresi, Karakeçililer, Bayır, Üçok, Ertuğrulgazi, Kayı Boyu, Oğuzlar
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Osmangazi - Seçili bölgeler
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Adliye (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14)
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Hamidiye (1,2,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,31)
09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Feyziye (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23)
13:00-16:00 - OG tesis çalışması - Orhangazi - Çakırlı, Orhangazi-İznik asfaltı
09:30-12:00 - AG hat ilavesi - Orhangazi - Karsak
09:30-17:30 - AG tesis çalışması - İznik - Boyalıca 100. Yıl, Atatürk
09:30-17:30 - OG tesis çalışması - İznik - Boyalıca 100. Yıl
12:00-16:00 - OG fiziki irtibat - İznik - İnikli, Hisardere, Elbeyli
13 ARALIK CUMARTESİ
09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Nilüfer - Cumhuriyet, Akdeniz, Ege Dinç, Asos, Vatan, Çağdaş, Yaprak, Atatürk, Çelebi, Yıldırım Beyazıt, Cevizli, Elmalı, Çınar, Meşeli, Fırat, Murat, Seyhan, Damla, Gazi, Mavi, Mert, Menekşe, Ahenkli
09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Mudanya - Aydınpınar, Söğütpınar 26, Çimen, Atatürk Köşkü, Eski Mudanya Köprü, Ada, Köprülü, Güzelyalı, Mirlea, Bursa Asfaltı, Hacıhoroz, Bahçe, Çocuk Parkı, Arı Mektep, Değirmen, Gölcük, Uluçınar
09:00-17:00 - SDK deplase - Gürsu - Zafer, Petek, Karanfil, Barbaros, Yavuz
09:00-12:00 - Abone bağlama - İznik - Çampınar
14 ARALIK PAZAR
10:00-11:00 - Abone bağlama - Yıldırım - Duaçınarı (Pınar, Ankarayolu, Yakut, Barış, Yeşim, Mecir)
10:00-11:00 - Abone bağlama - Yıldırım - Yavuzselim (Barış)
