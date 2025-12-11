UEDAŞ,Bursa genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca farklı ilçelerde planlanan elektrik kesintilerine ilişkin ayrıntılı çalışma programını duyurdu. Gemlik’ten Nilüfer’e, Mudanya’dan İnegöl’e kadar çok sayıda noktada sürdürülecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik arzında zaman zaman kesintiler yaşanacak. Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi UEDAŞ resmi web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İznik’te 11-12-13-16-18 Aralık tarihlerini kapsayan çalışma planı açıklandı. Gürsu’da 12 Aralık Cuma günü Ericekköyü, Kaşka ve bölgedeki birçok yerleşim alanı ayırıcı değişimi nedeniyle gün boyunca elektriksiz kalacak. Nilüfer'de Dumlupınar, 30 Ağustos Zafer ve Yolçatı mahallelerinde hem AG hem OG hatlarına yönelik bakım ve tesis yenileme çalışmaları yapılacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13-14 Aralık listesi! UEDAŞ planlı kesinti ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

12 ARALIK CUMA

10:00-13:00 - Ağaç kesim - Nilüfer - Dumlupınar

09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Nilüfer - 30 Ağustos Zafer

09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Nilüfer - Yolçatı

09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Nilüfer - Yolçatı

14:00-16:00 - Akım trafosu değişimi - Mustafakemalpaşa - Züferbey

14:00-16:00 - Akım trafosu değişimi - Mustafakemalpaşa - Lalaşahin, Hızır, YeniburSa, Hacı Emin, Barbaros, Cezaevi arkası, Kanalboyu, Lalapaşa, Kaymakam Haydar Bey, Doğantepe, Aydoğan, Fikirtepe, Yağmur, Doğanay, Çamlıktepe, Muhtar Süleyman Eröz, Çelikoğlu, Stadyum, Gündoğan, Orhaneli

17:00-18:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - İncealipınar

18:00-19:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - Kıllık

15:00-16:00 - Abone bağlama - Mustafakemalpaşa - Yalıntaş, Devecikonak

11:00-12:00 - Talep açma-kesme - Mustafakemalpaşa - Hamidiye, Yalıntaş, Rüştiye

11:00-17:00 - OG hat bakım - Mudanya - Tirilye

11:00-17:00 - OG hat bakım - Mudanya - Kabristan, Söğütpınar (16, 25, 27), Söğütpınar genel

09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Mudanya - Aydınpınar

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gürsu - Ericekköyü

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gürsu - Kaşka, Dışkayaköyü, Dede Bayırı, Gölyolu Molla, Aydınlar, Balaban Deresi, Karakeçililer, Bayır, Üçok, Ertuğrulgazi, Kayı Boyu, Oğuzlar

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Osmangazi - Seçili bölgeler

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Adliye (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14)

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Hamidiye (1,2,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,31)

09:00-17:00 - Ayırıcı değişimi - Gemlik - Feyziye (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23)

13:00-16:00 - OG tesis çalışması - Orhangazi - Çakırlı, Orhangazi-İznik asfaltı

09:30-12:00 - AG hat ilavesi - Orhangazi - Karsak

09:30-17:30 - AG tesis çalışması - İznik - Boyalıca 100. Yıl, Atatürk

09:30-17:30 - OG tesis çalışması - İznik - Boyalıca 100. Yıl

12:00-16:00 - OG fiziki irtibat - İznik - İnikli, Hisardere, Elbeyli

13 ARALIK CUMARTESİ

09:00-17:00 - OG tesis çalışması - Nilüfer - Cumhuriyet, Akdeniz, Ege Dinç, Asos, Vatan, Çağdaş, Yaprak, Atatürk, Çelebi, Yıldırım Beyazıt, Cevizli, Elmalı, Çınar, Meşeli, Fırat, Murat, Seyhan, Damla, Gazi, Mavi, Mert, Menekşe, Ahenkli

09:00-17:00 - AG tesis çalışması - Mudanya - Aydınpınar, Söğütpınar 26, Çimen, Atatürk Köşkü, Eski Mudanya Köprü, Ada, Köprülü, Güzelyalı, Mirlea, Bursa Asfaltı, Hacıhoroz, Bahçe, Çocuk Parkı, Arı Mektep, Değirmen, Gölcük, Uluçınar

09:00-17:00 - SDK deplase - Gürsu - Zafer, Petek, Karanfil, Barbaros, Yavuz

09:00-12:00 - Abone bağlama - İznik - Çampınar

14 ARALIK PAZAR

10:00-11:00 - Abone bağlama - Yıldırım - Duaçınarı (Pınar, Ankarayolu, Yakut, Barış, Yeşim, Mecir)

10:00-11:00 - Abone bağlama - Yıldırım - Yavuzselim (Barış)

