Hatay’da teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kayıp balıkçı Refik Sahiloğulları’nı arama çalışmaları 9.günde de devam ediyor. Çalışmalarda şu ana kadar bir iz bulunmadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçı Refik Sahiloğulları, sırra kadem bastı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, 9 gündür haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına devam ediyor.

Teknesi bulundu, kendisinden hala iz yok

9 GÜNDÜR BİR İZ YOK

9 gün önce sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açılan balıkçının teknesi bulundu, kendisinden ise bir iz yok. Ekiplerin arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadı. AFAD ekipleri sahilde detaylı çalışmalarını devam ettiriyor.

Kayıp balıkçı Refik Sahiloğulları

SİS UYARISI YAPILMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için yoğun sis ve şiddetli rüzgar uyarısı yapmıştı. Bu sabah da Kırıkhan, Antakya, Reyhanlı ve Belen ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmuştu.

Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşamıştı. Meteoroloji yetkilileri, sis etkisinin öğle saatlerinden sonra azalacağını, ancak akşam saatlerinde yeniden yoğunlaşabileceğini bildirmişti.

Arama çalışmaları devam ediyor

