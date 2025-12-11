Anadolu Ajansı
Ankara'da 17 aracın lastiklerini kesen 2 kişi tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesinde Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde 17 aracın lastiklerinin kesildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
