ABD basını, barış görüşmelerini yakından takip eden adı açıklanmayan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna’nın 20 maddelik barış planını ABD tarafına teslim ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkelerinin liderleri ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 Kasım’da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmuş, Ukrayna-Avrupa barış planına ilişkin "Plan, yarın akşam saatlerinde hazır olacak. Onu tekrar gözden geçirip ABD'ye göndereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basını, barış görüşmelerini yakından takip eden adı açıklanmayan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın 20 maddelik barış planını ABD tarafına teslim ettiğini açıkladı.

Ukrayna barış planını ABDye teslim etti! Bazı yeni fikirler içeriyor

"BAZI YENİ FİKİRLER İÇERİYOR"

Haberde, gözden geçirilen barış planının toprak ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi’nin konrolüne ilişkin "bazı yeni fikirler" içerdiği aktarıldı. Haberde, Ukraynalı yetkilinin "Bu barış planının yeni bir versiyonu değil, 20 madde aynı. Yalnızca yeniden gözden geçirildi. Şu anda 3 belge var; temel 20 madde, güvenlik garantileri ile ekonomi ve yeniden yapılandırma ile ilgili belge. Dün, ekonomi, bugün de garantiler konusunu ele aldık" ifadeleri aktarıldı. Ukrayna ve ABD müzakere ekiplerinin bufün barış planı hakkında çevrimiçi istişarelerde bulunmaları bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası