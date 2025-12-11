Kırıkkale’de çıkan yangının 10 saat sonra kontrol altına alındığı kimya fabrikasının son hali görüntülendi. 70 işçinin ölümden döndüğü yangın sonrasında fabrika hurdaya döndü, tesisler kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Madeni yağ üretimi yapan Bahadır Kimya Fabrikası'nda çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimya fabrikasında çıkan yangın 10 saate söndürüldü

10 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikada bulunan 70 işçi, herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi

ÜRETİM ALANLARI YANDI

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda emniyet ve jandarma ekibi görevlendirildi. Yanan fabrikanın son hali havadan görüntülendi. Fabrikanın büyük bölümü enkaza döndü, üretim tesisleri tamamen kullanılamaz hale geldi, depo ve üretim alanları ise tamamen yandı. Öte yandan fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesi bulunduğu öğrenildi.

Fabrikanın üretim tesisleri hasar aldı

