Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinde hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmada yaşanan son gelişmeler gündemde. Olay gecesi evde bulunan ve sürecin kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Sultan Nur Ulu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte gözaltına alınan Ulu’nun kimliği ve soruşturmadaki rolü merak ediliyor.

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yeni gözaltılarla birlikte farklı bir aşamaya taşındı. Hem tanık hem de olay anına en yakın isimlerden biri olarak öne çıkan Sultan Nur Ulu, savcılık talimatıyla İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte Yalova’ya götürülen Ulu’nun kim olduğu ve neden gözaltına alındığı soruları gündemde geniş yer buluyor.

SULTAN NUR ULU KİMDİR?

Sultan Nur Ulu, kamuoyunda şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı olan Ulu, olay gecesi evde bulunan üç kişiden biri olarak soruşturmada öne çıkan isimlerden biri oldu. O geceye dair ilk ifadelere göre Ulu, Güllü’nün bulunduğu odada olduğunu ve olayın ani şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Henüz Sultan Nur Ulu’nun mesleğine, geçmişine ya da özel hayatına dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Savcılık kaynakları, Ulu’nun kimlik bilgileri ve ilişkili olabileceği durumların soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiğini aktarıyor.

SULTAN NUR ULU NEDEN GÖZALTINDA?

Soruşturmanın başından bu yana tanık sıfatıyla ifadesi alınan Sultan Nur Ulu hakkında, son günlerde yeni deliller ışığında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ulu’nun, olay anı ve sonrasında yaptığı beyanların yeniden değerlendirilmesi üzerine savcılık tarafından detaylı sorgulanmasına karar verildi.

