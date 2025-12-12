Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ege Üniversitesi’nde rektörlük görevine yeni bir isim getirildi. Akademik kariyeri ve idari görevleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Musa Alcı, üniversitenin yeni rektörü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda birçok üniversitede rektörlük görevlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Ege Üniversitesi’nde de rektörlük koltuğuna yeni bir isim atandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı atandı. Atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

PROF. DR. MUSA ALCI KİMDİR?

Prof. Dr. Musa Alcı, akademik eğitimini elektrik-elektronik mühendisliği alanında tamamladı. Lisans eğitimini 1984-1988 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde aldı. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayan Alcı, doktora derecesini ise Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde aldı.

Akademik kariyerine araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Alcı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde uzun yıllar görev yaptı. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını aynı üniversitede alan Alcı, Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı ve ana bilim dalı başkanlığı gibi idari görevlerde de bulundu.

