12 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Türkiye genelinde 9 üniversitede rektörlük görevlerinde değişikliğe gidildi. Atamalar, yükseköğretim camiasında dikkatle takip edilirken hangi üniversiteye hangi rektör atandı merak ediiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, farklı illerde bulunan 9 üniversiteye yeni rektörler atandı.

HANGİ ÜNİVERSİTEYE HANGİ REKTÖR ATANDI?

12 Aralık Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş getirildi. Antalya Belek Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Abdullah Kuzu olurken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı. Bu atamalarla birlikte üniversitelerin akademik ve idari yapılarında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı atanırken, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin başına Prof. Dr. Rasim Akpınar getirildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde rektörlük görevine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atanırken, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu getirildi. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? 12 Aralık Resmi Gazete rektör atamaları

12 ARALIK RESMİ GAZETE REKTÖR ATAMASI KARARLARI

Resmi Gazete’nin 12 Aralık tarihli sayısında yayımlanan rektör atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisi kapsamında gerçekleştirildi. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldı.

