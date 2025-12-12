Gebze'de akaryakıt istasyonunda dehşet! Defalarca ateş etti, öldürüp kaçtı
Kocaeli’de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet kan dondurdu. 18 yaşındaki genç, istasyonun kasasında çalışan genci silahla öldürdü. Korkunç saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
- Gebze'de bir akaryakıt istasyonunun marketinde 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan, 'kız meselesi' nedeniyle silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
- Saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki Yiğit T., Toprak Yiğitdoğan'a defalarca ateş etti.
- Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Diğer şüpheli Ş.S. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Gebze’de bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde yaşanan saldırı dehşete düşürdü. İddiaya göre 18 yaşındaki Yiğit T. markette çalışan 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile ‘kız meselesi’ nedeniyle bir süre konuştu. Ardından Yiğitdoğan’ı silahla ağır yaraladı. 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Korkunç olayda Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
DEHŞET ANI KAMERADA
Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.S. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yiğit T.’nin, Toprak Yiğitdoğan’a silahla ateş ettiği anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yiğit T.'nin, Toprak Yiğitdoğan’a defalarca ateş ettiği görüldü.