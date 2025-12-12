Kocaeli’de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet kan dondurdu. 18 yaşındaki genç, istasyonun kasasında çalışan genci silahla öldürdü. Korkunç saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Gebze’de bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde yaşanan saldırı dehşete düşürdü. İddiaya göre 18 yaşındaki Yiğit T. markette çalışan 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan ile ‘kız meselesi’ nedeniyle bir süre konuştu. Ardından Yiğitdoğan’ı silahla ağır yaraladı. 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Markete gelip kurşun yağdırdı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Korkunç olayda Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

DEHŞET ANI KAMERADA

Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.S. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yiğit T.’nin, Toprak Yiğitdoğan’a silahla ateş ettiği anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yiğit T.'nin, Toprak Yiğitdoğan’a defalarca ateş ettiği görüldü.

Yiğit T. tutuklanarak cezaevine gönderildi

