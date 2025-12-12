İstanbul Silivri'de düzenlenen okul koşu yarışmasına katılan özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, geride kalan arkadaşının elinden tutup bitiş çizgisini birlikte geçti Buğa'nın yaptığı hareket yürekleri ısıttı.

Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri için koşu yarışması yapıldı. Koşuya başlayan öğrencilerden biri örnek bir davranışa imza attı.

YÜREKLERİ ISITAN HAREKET

Yarışta ikinci olma şansı bulunan özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, parkurun son bölümünde arkadaşının geride kaldığını fark edince koşmayı bıraktı. Arkadaşının yanına dönen Buğa, elinden tuttu ve iki arkadaş bitiş çizgisini beraber geçti.

"BAZI BAŞARILAR MADALYAYLA ÖLÇÜLMEZ"

O anlara tanıklık eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler alkışlarla onları selamladı. Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır" ifadeleri kullanıldı.

